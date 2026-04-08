DenizBank III. IAAF İzmir Sanat Fuarı 13 Mayıs’ta kapılarını açıyor

Türkiye’den ve yurt dışından 120 galeri, 1600’e yakın sanatçı ile 30 bine yakın sanatsever ve koleksiyonerin bir araya geleceği fuarda; resim, heykel, rölyef ve cam sanatı gibi farklı disiplinlerden oluşan geniş bir eser seçkisi ziyaretçilerle buluşacak.

Genç sanatçılar için güçlü bir platform

Fuar kapsamında, 18–26 yaş arası gençlerin kültür sanat ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Geleceğin Sanatçıları Programı hayata geçiriliyor.

Program kapsamında, jüri değerlendirmesiyle seçilecek 100 genç sanatçı, eserlerini fuar alanında sergileme imkanı elde edecek. Son başvuru tarihi 17 Nisan 2026 olan programın, önümüzdeki üç yıl boyunca İstanbul ve İzmir’de düzenlenen IAAF organizasyonlarıyla entegre şekilde devam etmesi planlanıyor.

Fuar, aynı zamanda sanat ve tasarım odaklı seminerlere de ev sahipliği yapıyor. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek etkinliklerde; iç mimarlık, mekan tasarımı, sanat üretimi ve disiplinlerarası yaklaşımlar ele alınacak.

“Daha güçlü bir uluslararası etki hedefliyoruz”

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “DenizBank III. IAAF İzmir Sanat Fuarı, sanatçılar ile koleksiyonerler arasında doğrudan bağ kuran, üretimi teşvik eden güçlü bir platform. Uluslararası katılımı artırarak etki alanımızı genişletmek de hedeflerimiz arasında. Geçtiğimiz yıl 70 galeri, 1500 sanatçıyı ve 5000’in üzerinde eseri sanatseverlerle buluşturduk. Bu ilgi, İzmir’in sanat alanındaki potansiyelini net biçimde ortaya koydu. Diğer yandan, bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Geleceğin Sanatçıları Programı’nı, genç yetenekleri keşfetmeye odaklanan, sürekliliği olan bir yapı olarak önümüzdeki üç yıl boyunca İstanbul ayağıyla da entegre şekilde sürdüreceğiz. Bu programın da yeni sanatçıların kariyer yolculuğuna anlamlı katkı sağlayacağına inanıyoruz. DenizBank’ın geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul’da düzenlediğimiz ve farklı disiplinlerden 10 bine yakın eseri sanatseverlerle buluşturduğumuz organizasyonumuza verdiği değerli desteği İzmir edisyonuna da taşımasından büyük memnuniyet duyuyor; kültür ve sanata sundukları katkı için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

