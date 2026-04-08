Müzeverse’ün yeni deneyimi ziyaretçilerle buluşuyor

“Piramitlerin Gizemi - Ustaların Antik Mirası” deneyimi, Giza Büyük Piramidi’nin nasıl inşa edildiğine dair 4.500 yıllık sorulara, bilimsel keşifler ve etkileyici bir hikaye anlatımıyla yanıt arıyor. Şu ana kadar Galataport İstanbul’daki deneyim merkezinde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan 3 farklı VR deneyiminin ardından Müzeverse, yeni içeriğiyle ziyaretçilerini geçmişi izlemeye ve tarihin en büyük mühendislik başarılarından birinin parçası olmaya davet ediyor. Katılımcılar tarihin farklı dönemlerini Galataport İstanbul O2 Blok’ta yaşamaya devam edecek.

Dahşur nekropolünden Tura taş ocaklarına, antik limanlardan şantiye alanlarına uzanan bu keşif, piramitlerin bir yapı olmanın ötesinde büyük bir medeniyetin ortak aklı olduğunu gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, piramit inşasında görev alan ekiplerin çalışma düzenini, taşların nasıl taşındığını ve bu dev organizasyonun nasıl yönetildiğini adım adım deneyimleyerek öğreniyor. Deneyim, kesin cevaplar sunmak yerine geçmişe dair farklı olasılıkları görünür kılarak merak duygusunu canlı tutuyor. Piramidin içinde yakın zamanda keşfedilen boşluklar, Merer’in günlüğüyle ortaya çıkan lojistik detaylar ve farklı inşaat teorileri, bu anlatının bilimsel arka planını oluşturuyor. Harvard Üniversitesi’nden Mısırbilimci Peter Der Manuelian’ın katkılarıyla geliştirilen içerik, tarihsel doğruluğu güçlü bir görsel anlatımla birleştiriyor. Gelişmiş VR teknolojisiyle desteklenen deneyim, dokunsal hisler, çevresel sesler ve sahnelere özel müziklerle zenginleşerek çok duyulu bir keşif sunuyor.

“Deneyim Yaklaşımımızı Sürekli Geliştireceğiz”

Yeni deneyimin, tarih algısını dönüştüren bir yaklaşım sunduğunu belirten VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Kültür-sanat alanında dijital deneyimlere olan ilgi her geçen gün daha da görünür hale geliyor. İnsanlar artık klasik anlatıların ötesine geçen, içine dahil olabildikleri içeriklerle bağ kuruyor. Bu dönüşüm, bizim de deneyim yaklaşımımızı sürekli geliştirmemizi gerektiriyor. Müzeverse olarak odağımız, teknolojiyi araç olarak kullanmanın ötesinde onu güçlü bir anlatım dili haline getirmek. Bu doğrultuda kataloğumuzu seçerken, izleyiciyle kurulan etkileşimi daha ileri taşıyan, deneyimi derinleştiren içeriklere öncelik veriyoruz. Çok uluslu bir yapının Türkiye’deki temsilcisi olarak, önümüzdeki dönemde de bu alandaki içerikleri çeşitlendirerek büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

“Kültürel İçeriği Daha Erişilebilir ve Etkileşimli Hale Getiriyoruz”

Müzeverse’ün yeni içeriğinin, bilimsel bilgi ile anlatı gücünü bir araya getirdiğini ifade eden VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, “Bugün kültürel içeriklerin sunum biçimi önemli bir dönüşümden geçiyor. Ziyaretçiler, daha katılımcı, daha akışkan ve daha kişisel deneyimler bekliyor. Bu beklenti içerik üretiminde yeni bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Müzeverse olarak amacımız, kültürel mirası herkes için daha erişilebilir kılarken, aynı zamanda daha etkileşimli bir deneyim alanı yaratmak. Farklı yaş gruplarına hitap eden, merak uyandıran ve tekrar deneyimlenmek istenen içerikler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın Türkiye’de kültür-sanat deneyiminin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Müzeverse İçerik Seçkisi Dünya Standartlarında Genişliyor

Müzeverse’ün ilk ve en çok ilgi gören deneyimlerinden biri olan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi”, Mart ayı itibarıyla gösterimden kaldırılırken, “Piramitlerin Gizemi - Ustaların Antik Mirası” çok daha derin bir perspektifle yoluna devam ediyor. Mevcut seçkide yer alan ve Excurio’nun en güncel teknolojik altyapısıyla geliştirilen “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi”, ziyaretçilere en üst düzeyde görsel kalite ve hareket özgürlüğü sunuyor. 14. yüzyıl Fransası’nda geçen bu sinematik yolculuk, Carcassonne surları arasında şekillenen çok katmanlı anlatısını duygusal bağ kurmaya yönelik bir senaryoyla pekiştiriyor.

Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (Muséum national d’Histoire naturelle) iş birliğiyle hazırlanan “Yaşamın Kökleri” ise dünyanın oluşumundan günümüze uzanan 3,5 milyar yıllık evrimsel süreci 45 dakikalık nefes kesici bir serüvene dönüştürüyor. Bilimsel verilerin büyüleyici görsellerle hayat bulduğu bu deneyim, okyanus derinliklerinden dinozorlar çağına, ilk memelilerden 2223 yılının geleceğine uzanan geniş bir zaman çizelgesini eşsiz bir titizlikle sunuyor. Arkasındaki yaratıcı ve teknolojik gücü temsil eden VR Future, sanal gerçekliği güçlü bir anlatım platformu olarak konumlayarak Müzeverse çatısı altında yeni nesil kültürel içerikleri ve dünya standartlarındaki yapımları geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.

Müzeverse’ün kapıları 7 yaş ve üzeri tüm ziyaretçiler için haftanın her günü, 10.00-22.00 saatleri arasında Galataport İstanbul’da açık olacak. Ziyaretçiler tarihi deneyimlere; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Korece olmak üzere toplam 7 dil üzerinden erişim sağlayabilecek.

