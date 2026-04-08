Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirildi, ilk hasadı yapıldı

Maydanoz yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeleri için uygun olduğu kadar ticari anlamda büyük ölçekli üretim yapan işletmeler tarafından da tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bitki, iklim ve toprak koşullarına karşı uyumlu yapısı sayesinde farklı bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca birkaç hasat dönemi boyunca ürün verebilmesi, ekonomik verimliliğini artırmaktadır. Türkiye, yıllık ortalama 150 ila 180 bin ton civarında maydanoz üretimi ile Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden biridir. Bu üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketilmekle birlikte, ihracat potansiyeli de giderek artmaktadır. Özellikle taze ve kurutulmuş formda Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır."