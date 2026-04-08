Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirildi, ilk hasadı yapıldı

Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık beldesinde üretici Mustafa Güzel, 3 ay önce 5,5 dekar alanda kurduğu serada ilk hasadını gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın EKÜY Projesi kapsamında çevre dostu üretim modeliyle, bitkilerin toprak yerine besin maddeleriyle zenginleştirilmiş durgun veya akan su içinde yetiştirildiği hidroponik (su kültürü) yöntemini kullanan Güzel, serada yetiştirdiği maydanozları hasat etti.
1 "Samsun'da ilk defa çevre dostu üretim metotları uygulandı"
Serada inceleme yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da ilk defa EKÜY kapsamında çevre dostu üretim metotları uygulandığını söyledi.
2 "Türkiye, yıllık ortalama 150 ila 180 bin ton civarında maydanoz üretimi ile Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden biri"
Maydanoz yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeleri için uygun olduğu kadar ticari anlamda büyük ölçekli üretim yapan işletmeler tarafından da tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bitki, iklim ve toprak koşullarına karşı uyumlu yapısı sayesinde farklı bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca birkaç hasat dönemi boyunca ürün verebilmesi, ekonomik verimliliğini artırmaktadır. Türkiye, yıllık ortalama 150 ila 180 bin ton civarında maydanoz üretimi ile Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden biridir. Bu üretimin büyük bölümü iç piyasada tüketilmekle birlikte, ihracat potansiyeli de giderek artmaktadır. Özellikle taze ve kurutulmuş formda Rusya, Almanya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır."
3 "İlk defa uygulanmasına rağmen oldukça başarılı bir üretim sezonu yaşandı"
Karadeniz Bölgesi'nin su kültürü (hidroponik) maydanoz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özellikle kapalı sera veya tünel sistemlerinde yıl boyunca üretim yapılabilmektedir. Buradaki serada yıllık 200 bin bağ maydanoz üretimi hedeflenmiş olup, dekara yaklaşık 9 bin kilogram, toplamda ise yaklaşık 50 bin kilogram üretim planlanmaktadır. İlimizde yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen bu üretim alanında, ilk defa uygulanmasına rağmen oldukça başarılı bir üretim sezonu yaşanmaktadır." dedi.
4 "Su kültürü yöntemiyle maydanozun tüm besin ihtiyaçları su yoluyla karşılanıyor"
Yılmaz, su kültürü yöntemiyle maydanoz bitkisinin tüm besin ihtiyaçlarının su yoluyla karşılandığını da kaydetti.
5 "Hidroponik sistemle yetiştirilen maydanoz, aynı üretim döneminde 6 kez hasat edilebiliyor"
Yılmaz ayrıca, "Hasat sırasında yaklaşık iki bitki bir bağ olacak şekilde ürün hazırlanarak tüketicilere sunulmaktadır. Hidroponik sistemle yetiştirilen maydanoz bitkisi, aynı üretim döneminde 6 kez hasat edilebilmektedir. Her hasatta dekardan yaklaşık 1500 kilogram ürün elde edilmekte olup, toplam 6 hasat sonunda üretim dönemi sonlandırılmaktadır. Açık alanda dekara ortalama 1,2 ton maydanoz üretimi yapılırken, su kültürü yönteminde dekara yaklaşık 9 ton üretim gerçekleştirilmekte olup, bu yöntemle yaklaşık 7,5 kat daha fazla verim elde edilmektedir." açıklamalarında da bulundu.