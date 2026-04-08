2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM TUS sonuçlarında

ÖSYM tarafından paylaşılan bu detaylı takvimle birlikte, hekim adayları için belirsizlik sona erdi ve tercih stratejileri için geri sayım başladı.
Sonuç Günü Takvimi
Tarih: 15 Nisan 2026 Çarşamba
Saat: 10:00 (Beklenen)
Erişim: sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS Mobil Uygulaması.
Hatırlatma: Fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyeceği için dijital çıktıların alınması önem arz ediyor.
Kontenjan Analizi ve Fırsatlar
Bu dönem için belirlenen 10.132 toplam kontenjan, uzmanlık bekleyen hekimler için oldukça geniş bir yelpaze sunuyor:
|Kurum Tipi
|Kontenjan Sayısı
|Genel Oran
|Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH)
|6.785
|~ %67
|Üniversite Tıp Fakülteleri (YÖK)
|2.629
|~ %26
|Sağlık Bakanlığı Adına (SBA)
|253
|~ %2
Kontenjanların %60'tan fazlasının Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde olması, özellikle pratik vaka deneyimi önceliği olan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Tercih Barajı ve Puan Beklentileri
Baraj Puanı: Tercih hakkı için 45 puan sınırı bu yıl da korunuyor.
Branş Rekabeti: Paylaşılan tahmini taban puanlar, branşlar arasındaki "yaşam kalitesi" ve "yandal imkanı" odaklı tercihin devam ettiğini gösteriyor:
Dermatoloji ve Plastik Cerrahi: 68-70+ bandıyla zirvedeki yerini korurken,
Radyoloji: 63+ puan ile yüksek puanlı adayların radarına girmeye devam ediyor.
İç Hastalıkları (Dahiliye): 45-55 arası geniş puan skalasıyla birçok aday için en büyük yerleşme kapısı konumunda.
Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?
15 Nisan'da sonuçların ilan edilmesinin ardından, ÖSYM'nin Nisan ayının son haftası (tahminen 22-27 Nisan arası) tercih ekranını açması bekleniyor. Adayların bu süre zarfında hastane ziyaretleri yapması ve asistan çalışma koşullarını yerinde incelemesi öneriliyor.