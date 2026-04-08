2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM TUS sonuçlarında

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem maratonunda en kritik aşamaya gelindi. 15 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen ve hekim adaylarının geleceğini şekillendirecek olan bu zorlu sınavın ardından, ÖSYM'nin sonuç takvimi netleşti. Peki 2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

ÖSYM tarafından paylaşılan bu detaylı takvimle birlikte, hekim adayları için belirsizlik sona erdi ve tercih stratejileri için geri sayım başladı. 

Sonuç Günü Takvimi

Tarih: 15 Nisan 2026 Çarşamba

Saat: 10:00 (Beklenen)

Erişim: sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS Mobil Uygulaması.

Hatırlatma: Fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyeceği için dijital çıktıların alınması önem arz ediyor.

Kontenjan Analizi ve Fırsatlar

Bu dönem için belirlenen 10.132 toplam kontenjan, uzmanlık bekleyen hekimler için oldukça geniş bir yelpaze sunuyor:

Kurum TipiKontenjan SayısıGenel Oran
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH)6.785~ %67
Üniversite Tıp Fakülteleri (YÖK)2.629~ %26
Sağlık Bakanlığı Adına (SBA)253~ %2

Kontenjanların %60'tan fazlasının Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde olması, özellikle pratik vaka deneyimi önceliği olan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. 

Tercih Barajı ve Puan Beklentileri

Baraj Puanı: Tercih hakkı için 45 puan sınırı bu yıl da korunuyor.

Branş Rekabeti: Paylaşılan tahmini taban puanlar, branşlar arasındaki "yaşam kalitesi" ve "yandal imkanı" odaklı tercihin devam ettiğini gösteriyor:

Dermatoloji ve Plastik Cerrahi: 68-70+ bandıyla zirvedeki yerini korurken,

Radyoloji: 63+ puan ile yüksek puanlı adayların radarına girmeye devam ediyor.

İç Hastalıkları (Dahiliye): 45-55 arası geniş puan skalasıyla birçok aday için en büyük yerleşme kapısı konumunda.

Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

15 Nisan'da sonuçların ilan edilmesinin ardından, ÖSYM'nin Nisan ayının son haftası (tahminen 22-27 Nisan arası) tercih ekranını açması bekleniyor. Adayların bu süre zarfında hastane ziyaretleri yapması ve asistan çalışma koşullarını yerinde incelemesi öneriliyor.
