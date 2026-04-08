Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan TCMB faiz oranları düşecek mi?

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı toplantısında. 8 Nisan 2026 itibarıyla piyasalardaki temel beklenti, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunu koruyup korumayacağı yönünde.
TCMB Nisan 2026 Faiz Kararı Takvimi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını gerçekleştirdikten sonra kararını şu saatte duyuracak:
Karar Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Karar Saati: 14:00
Önemi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili öncesinde açıklanacak olan bu karar, haftalık kapanış öncesi piyasa likiditesi üzerinde belirleyici olacak.
Mevcut Faiz Oranları ve Durum
Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'de uygulanan güncel faiz tablosu şu şekildedir:
Politika Faizi (Bir Haftalık Repo): %37
Gecelik Borç Verme Faizi: %40
Gecelik Borçlanma Faizi: %35,5
Merkez Bankası, bu oranları sabit tutarak piyasadaki likidite dengesini korurken, aynı zamanda enflasyondaki olası bozulmalara karşı "teyakkuş" halini sürdürüyor.
TCMB'nin son açıklamalarında yer alan en dikkat çekici ifade, enflasyon görünümüne dair net uyarısı oldu:
"Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."
Bu mesaj, 22 Nisan'daki toplantıda faizlerin sabit kalması durumunda bile, bankanın enflasyon verilerindeki en ufak bir sapmada faiz artırım silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteriyor.
2026 Yılı PPK Toplantı Takvimi
Yılın geri kalanında ekonomiye yön verecek olan diğer toplantı tarihleri şöyledir:
|Ay
|Toplantı Tarihi
|Nisan
|22 Nisan 2026
|Haziran
|11 Haziran 2026
|Temmuz
|23 Temmuz 2026
|Eylül
|10 Eylül 2026
|Ekim
|22 Ekim 2026
|Aralık
|10 Aralık 2026