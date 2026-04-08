  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan TCMB faiz oranları düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan TCMB faiz oranları düşecek mi?

Ekonomi dünyasının ve yatırımcıların odak noktası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayında alacağı kritik karara kilitlendi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan TCMB faiz oranları düşecek mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan TCMB faiz oranları düşecek mi?

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı toplantısında. 8 Nisan 2026 itibarıyla piyasalardaki temel beklenti, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunu koruyup korumayacağı yönünde.

 TCMB Nisan 2026 Faiz Kararı Takvimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını gerçekleştirdikten sonra kararını şu saatte duyuracak:

Karar Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba

Karar Saati: 14:00

Önemi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili öncesinde açıklanacak olan bu karar, haftalık kapanış öncesi piyasa likiditesi üzerinde belirleyici olacak.

 

Mevcut Faiz Oranları ve Durum

Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'de uygulanan güncel faiz tablosu şu şekildedir:

Politika Faizi (Bir Haftalık Repo): %37

Gecelik Borç Verme Faizi: %40

Gecelik Borçlanma Faizi: %35,5

Merkez Bankası, bu oranları sabit tutarak piyasadaki likidite dengesini korurken, aynı zamanda enflasyondaki olası bozulmalara karşı "teyakkuş" halini sürdürüyor.

TCMB'nin son açıklamalarında yer alan en dikkat çekici ifade, enflasyon görünümüne dair net uyarısı oldu:

"Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Bu mesaj, 22 Nisan'daki toplantıda faizlerin sabit kalması durumunda bile, bankanın enflasyon verilerindeki en ufak bir sapmada faiz artırım silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteriyor.

2026 Yılı PPK Toplantı Takvimi

Yılın geri kalanında ekonomiye yön verecek olan diğer toplantı tarihleri şöyledir:

AyToplantı Tarihi
Nisan22 Nisan 2026
Haziran11 Haziran 2026
Temmuz23 Temmuz 2026
Eylül10 Eylül 2026
Ekim22 Ekim 2026
Aralık10 Aralık 2026
