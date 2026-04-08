Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2026 mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama

Bakan İbrahim Yumaklı'nın 3 Nisan 2026 tarihinde açıkladığı 17 milyar 398 milyon 652 bin liralık dev ödeme, çiftçiler için can suyu olurken; gözler doğrudan mazot ve gübre desteğine çevrilmiş durumda.
3 Nisan tarihinde yapılan ana ödemelerden sonra, mazot ve gübre desteği için Bakanlık T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre kademeli bir takvim uyguluyor:
T.C. Sonu 0, 2, 4: Mart ayının ilk yarısında ödemeler büyük oranda tamamlandı.
T.C. Sonu 6: 3 Nisan Cuma günü saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandı.
T.C. Sonu 8: Takvim doğrultusunda en geç Nisan ayının ortasına kadar ödemelerin tamamlanması bekleniyor.
Önemli Not: Vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 7, 9 olan üreticiler için de temel destek ödemeleri, belirlenen günlerde saat 18.00’den sonra hesaplara yansıtılmaktadır.
Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini iki ana kanal üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden:
T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama kısmına "Tarımsal Destek Ödemeleri Sorgulama" yazın.
Bu ekranda mazot, gübre ve diğer tüm kalemlerdeki ödeme miktarlarını ve durumunu görebilirsiniz.
Ziraat Bankası Üzerinden:
Ödemeler, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) üzerinde tanımlı olan Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır.
Ziraat Mobil uygulaması veya ATM'ler üzerinden bakiye kontrolü yapabilirsiniz.
Bakan Yumaklı'nın duyurduğu bu büyük paket; sadece mazot ve gübreyi değil, aynı zamanda Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele desteği, sertifikalı tohum kullanımı ve hayvancılık desteklemelerini de içeren çok kapsamlı bir ödeme zincirini temsil ediyor.
Ödemelerinizle ilgili bir gecikme yaşıyorsanız veya sistemde "ödeme bulunamadı" uyarısı alıyorsanız, ÇKS kaydınızın güncelliğini bağlı bulunduğunuz İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kontrol etmeniz faydalı olacaktır.