NASA, Mars’taki minyatür robot helikopteri Ingenuity’nin başarılı bir şekilde kalkış yaptığını ve indiğini duyurdu. Bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta görevde olan minyatür robot helikopteri Ingenuity’nin başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaptığını duyurdu. Mars’tan NASA’ya ulaşan ilk verilere göre Ingenuity bir dakikadan daha az süre havada kaldı.

NASA, “Bu, başka bir gezegendeki bir hava aracının ilk kez kontrol edilerek seyahat etmesi anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

"Wow!"

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

— NASA (@NASA) April 19, 2021