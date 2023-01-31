McDonalds yeni bir kapak deniyor

Chicago merkezli burger devi, tüketicilerin içeceklerini dökmeden veya ek bir plastik pipet kullanmadan içebilmelerini sağlayan pipetsiz bir kapağı test ediyor.

McDonald's, Restaurant Business'a yaptığı açıklamada, "McDonald's şu anda belirli ABD pazarlarında soğuk içeceklerimiz için samansız kapakları test ediyor. Bu kapaklar, ambalajlarımızı optimize etmemize ve küçük plastiklerin kullanımını ortadan kaldırmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Minneapolis bölgesi, kapakların test edildiği pazarlardan biri. Kapaklar, taşıma için üst kısmı kapalı tutan bir geri çekme tırnağıyla birlikte geliyor. Bu çıkıntı çekildiğinde içeceğin kolayca içilebilmesi için yarım ay şeklinde bir açıklık ortaya çıkıyor.

McDonald's hamlesi, Starbucks'ın ülke çapında soğuk içecekler için samansız kapak sunmasından iki yıldan fazla bir süre sonra geldi.