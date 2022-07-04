Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından pek çok yabancı firma Rusya pazarından çıkma kararı açıklamıştı. Peki, Moskovalılar, Batı’nın yaptırımlarının ardından en çok hangi yabancı markaların eksikliğini hissediyor? TurkRus ‘un Yuri Levada kamuoyu araştırma şirketi anketine dayandırdığı haberine göre Moskovalıların yüzde 72’si, bazı Batılı markaların Rusya pazarından çıkması nedeniyle endişe duymuyor. Yüzde 27’si ise bunun aksini söyledi.

“En çok hangi markaların ülkeden çıkması sizi endişelendiriyor?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle olmuş.