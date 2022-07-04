Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ilk ihalede, 6...Daha fazla oku
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından pek çok yabancı firma Rusya pazarından çıkma kararı açıklamıştı. Peki, Moskovalılar, Batı’nın yaptırımlarının ardından en çok...
ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin istasyonları işleten şirketlere fiyatları düşürme çağrısına Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'ten tepki geldi. Amazon'un kurucusu...
Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yüksek enflasyonun toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, devam eden fiyat baskısının Alman ekonomisinde...
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın