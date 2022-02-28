Equinor, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından bp’den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu. Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Equinor’un Rusya’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağı ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, Equinor’un Rusya’da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızı güvenliği.” ifadelerini kullandı.

Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.

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