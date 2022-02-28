Equinor, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından bp’den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu. Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Equinor’un Rusya’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.
Norveç, Avrupa Birliği ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağı ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, Equinor’un Rusya’da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızı güvenliği.” ifadelerini kullandı.
Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.
BP, Rosneft’teki hissesini elden çıkarıyor
BP, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft’teki yüzde 19,75’lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, BP Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney ve eski bp Grup Başkanı Bob Dudley’nin Rosneft yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rosneft ile olan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye aldığını açıklayan BP, Rus petrol şirketi Rosneft’te 2013’ten beri sahip olduğu yüzde 19,75’lik hissesini elden çıkaracağını bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Looney, Ukrayna’da ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu belirterek, “Yönetim kurulu olarak hem doğru bir karar aldığımıza hem de kararın BP’nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.
BP Başkanı Helge Lund ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının bölge genelinde trajik sonuçlar doğuran bir saldırganlık eylemi olduğuna işaret ederek, “BP 30 yılı aşkın bir süredir Rusya’da Rus meslektaşlarla birlikte çalışıyor. Ancak bu askeri harekat, köklü bir değişimi temsil etmektedir. Rosneft Holdingi artık BP’nin iş ve stratejisiyle uyumlu değil.” değerlendirmesinde bulundu.
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