Okulun altında gizemli bir şey var diyen öğrencilere kimse inanmamıştı, gerçek ortaya çıktı

Roma’da bir lisenin spor salonunun altında, Roma İmparatorluğu dönemine ait lüks bir malikane bulundu. Üstelik bu muazzam keşif, tamamen şans eseri ortaya çıktı.
Aslında okulda okuyan meraklı gençler bu kalıntıları daha önce defalarca fark etmişti. Fakat okul yönetimi, durumu tarihi eserlerden sorumlu yetkililere bildirmek için neredeyse altı yıl bekledi. Kolezyum’a çok yakın bir konumda yer alan ve MS 2. yüzyıldan kalan bu antik ev, 210 bin avroluk restorasyonun ardından kapılarını nihayet ziyarete açtı.
1 Okulu işgal eden öğrenciler tarihi değiştirdi
Okulun tarih ve Latince öğretmeni Claudia Marino, yetkilileri harekete geçiren isim oldu. Marino, lisede 2021 yılında gerçekleşen bir öğrenci protestosu sırasında binayı işgal eden gençlerle konuşana kadar bu iddiaları pek ciddiye almamıştı.
Eylemin bitmesiyle bir grup öğrenci, öğretmenlerine okulun altında gerçekten tarihi yapılar olduğunu söyledi. Marino, öğrencilerin ne dediklerini gayet iyi bildiğini, çünkü onları sık sık açık hava dersleri için tarihi bölgelere götürdüğünü belirtti. Bahsedilen bu alan, Roma'nın ilk imparatoru Augustus’un sarayını inşa ettirmeden önce yaşadığı, dönemin en lüks semtlerinden biriydi.
3 Antik mülkün gizemli sahipleri
Öğretmen Marino ve Perugialı arkeolog Filippo Coarelli, yaptıkları incelemelerle rengarenk mozaiklerle ve duvar resimleriyle süslü bu devasa evin eski sahiplerini tespit etmeyi başardı.
Verilere göre evin sahiplerinden biri, o dönem Roma’nın su şebekesini yöneten Senatör Fabius Gallus'tu. Konutun diğer sakininin ise Pompeii yakınlarındaki Samnium bölgesinden gelen ve tarihte adı çok az geçen Umbria Albina adında bir kadın olduğu tahmin ediliyor.
İşin ilginç yanı, arkeologlar 1895 yılında yakınlardaki bir caddede yaptıkları kazılarda, üzerinde bu isimlerin kazılı olduğu antik su borularını zaten bulmuşlardı. Ancak o dönem hazırlanan belediye raporu, okul altındaki malikane yeniden keşfedilene kadar arşivlerde unutulup gitti.
6 Toprağın altında keşfedilmeyi bekleyen bir tarih var
Uzmanlar kalıntıların günümüze kadar çok iyi ulaştığını belirtiyor. Ancak arkeoloji ekibi, bu lüks evi tamamen ortaya çıkarmak için önlerinde hala uzun bir süreç olduğunu ekliyor. Cicero ve Pompeius gibi Roma tarihinin en ünlü isimlerinin yaşadığı bu prestijli mahalle, gelecekte çok daha fazla sırrı önümüze serebilir.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda çiçek desenli freskler, insan figürleri ve kemerli tavan süslemeleri gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, odaların birinde o dönemin zengin Romalıları arasında çok popüler olan, büyük renkli taşlardan yapılmış özel bir mozaik taban da buldu.
8 Geçmişten kalan gizemli duvar yazıları
Araştırmacılar kazılar sırasında malikanenin duvarlarında 1940 ve 1950’lerden kalma grafikler ve yazılar da keşfetti. Bu yazılar, muhtemelen tünelleri gizlice gezen eski öğrenciler veya meraklı turistler tarafından kazınmıştı. Duvarlardaki bu izler, antik evin resmi olarak keşfedilmeden çok önce de bilindiğini ve yerel halk arasında bir efsane gibi kulaktan kulağa yayıldığını gösteriyor.