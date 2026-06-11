Okulun altında gizemli bir şey var diyen öğrencilere kimse inanmamıştı, gerçek ortaya çıktı

Roma’da bir lisenin spor salonunun altında, Roma İmparatorluğu dönemine ait lüks bir malikane bulundu. Üstelik bu muazzam keşif, tamamen şans eseri ortaya çıktı.

Aslında okulda okuyan meraklı gençler bu kalıntıları daha önce defalarca fark etmişti. Fakat okul yönetimi, durumu tarihi eserlerden sorumlu yetkililere bildirmek için neredeyse altı yıl bekledi. Kolezyum’a çok yakın bir konumda yer alan ve MS 2. yüzyıldan kalan bu antik ev, 210 bin avroluk restorasyonun ardından kapılarını nihayet ziyarete açtı.