Orta Asya'da bir ilk: O ülke akıllı şehirde hava taksi dönemini başlatmaya hazırlanıyor

Alatau Advanced Air Group Yatırımcı İlişkileri Direktörü Daniyar Uteulin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava taksi teknolojisinin henüz gelişim aşamasında olduğunu ve dünyada bu sistemi hayata geçiren ülke sayısının oldukça sınırlı olduğunu söyledi. ABD, Çin, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Avrupa ülkelerinde benzer projelerin yürütüldüğünü belirten Uteulin, "Kazakistan bu teknolojiyi geliştiren ve uygulayan ülkeler arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor. Orta Asya'da ise bu alanda ilk ülke olacağız." dedi.