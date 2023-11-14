ARA
Bist 100
7671,05
1,36%
Bist 100
Dolar/TL
28,6322
0,1416%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1019
1,5769%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0863
1,5049%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1810,11
1,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi

Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki bir adam rastgele bir çekilişte 400.000 dolardan fazla para kazandı. Altı haneli sürpriz bir piyango kazancıyla önce dolandırıldığını düşünen kişi, farkında olmadan eyaletin 'ikinci şans' piyangosunda çekiliş hakkı kazanmıştı.

14 Kasım 2023 | 16:07
Son Güncellenme: 14 Kasım 2023 | 16:18
0
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi

Michigan'lı bir adam, katıldığını bile bilmemesine rağmen 416.322 dolarlık (yaklaşık 12 milyon TL) piyango ödülünün sürpriz kazananı oldu.

Eyalet piyango yetkililerine göre, 67 yaşındaki adam, 11 Ekim'de yapılan rastgele bir çekilişte seçildi.

Yetkililer, adının açıklanmasını istemeyen adamın farkında olmadan eyaletin Big Ca$h 2. Şans İkramiyesine katıldığını söyledi.

Bu piyangoda, diğer çevrimiçi oyunlarda harcanan her 50 cent, oyuncuya çekilişe bir giriş hakkı kazandırıyor.

Piyango yetkililerine "İnternette çok oyun oynarım, ancak belirli oyunları oynarken ikinci bir şans çekilişine giriş hakkı kazandığımdan haberim yoktu. Michigan Lottery'den 416,322 dolar ikinci şans ödülü kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm ve bir çekilişe katılmadığım için bunun bir dolandırıcılık e-postası olduğunu düşündüm." diye konuşan talihli, yine de kontrol etmek için telefonla aradığında gerçeği öğrendi.  

Talihli, "Bunun gerçek olduğuna hâlâ inanamıyorum. Bu kadar büyük bir Piyango ödülü kazanmak çılgınca bir duygu" dedi. 

İkinci şans çekilişi ayda bir kez yapılıyor ve 729,743 dolara varan büyük ikramiyeler veriliyor.

Piyango yetkilileri, sürpriz talihlinin kazancını ailesiyle paylaşmayı ve geri kalanını biriktirmeyi planladığını söyledi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1809,46 1,11%
  • ALTIN ONS 1965,32 0,96%
  • BIST 100 7671,05 1,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6369 0,1579%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1366 1,6901%
  • EURO/USD 1,0863 1,5054%
  • INGILIZ STERLINI 1,24861 1,70195%
  • JAPON YENI 150,791 -0,565%
  • KANADA DOLARI 1,37181 -0,60969%
  • RUS RUBLESI 90,6305 -1,3975%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
İş Yatırım'a göre BİST'te sektörüne göre iskontolu şirketler
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL