Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi

Michigan'lı bir adam, katıldığını bile bilmemesine rağmen 416.322 dolarlık (yaklaşık 12 milyon TL) piyango ödülünün sürpriz kazananı oldu.

Eyalet piyango yetkililerine göre, 67 yaşındaki adam, 11 Ekim'de yapılan rastgele bir çekilişte seçildi.

Yetkililer, adının açıklanmasını istemeyen adamın farkında olmadan eyaletin Big Ca$h 2. Şans İkramiyesine katıldığını söyledi.

Bu piyangoda, diğer çevrimiçi oyunlarda harcanan her 50 cent, oyuncuya çekilişe bir giriş hakkı kazandırıyor.

Piyango yetkililerine "İnternette çok oyun oynarım, ancak belirli oyunları oynarken ikinci bir şans çekilişine giriş hakkı kazandığımdan haberim yoktu. Michigan Lottery'den 416,322 dolar ikinci şans ödülü kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm ve bir çekilişe katılmadığım için bunun bir dolandırıcılık e-postası olduğunu düşündüm." diye konuşan talihli, yine de kontrol etmek için telefonla aradığında gerçeği öğrendi.

Talihli, "Bunun gerçek olduğuna hâlâ inanamıyorum. Bu kadar büyük bir Piyango ödülü kazanmak çılgınca bir duygu" dedi.

İkinci şans çekilişi ayda bir kez yapılıyor ve 729,743 dolara varan büyük ikramiyeler veriliyor.

Piyango yetkilileri, sürpriz talihlinin kazancını ailesiyle paylaşmayı ve geri kalanını biriktirmeyi planladığını söyledi.