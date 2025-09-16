60 haneli mahallede hemen herkes aynı işi yapıyor

Arıcılığın ata mesleği olduğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Arıcılık, nesilden nesile devam ediyor. Gelecekte çocuklarımız da bu mesleği inşallah devam ettirirler. Bizim için çok büyük gelir kaynağıdır. Gelirinden de memnunuz. Doğal üretim yapıyoruz. Her mesleğin kendine göre zorluğu oluyor. Sadece belli dönemlerde zorluğu oluyor ve genelde rahat bir meslek. Balları yurt içinde satıyoruz. İstanbul, Ankara, Kayseri, Manisa gibi birçok yere satışlarımız oluyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Yurt dışına da satışları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda devletten destek istiyoruz."