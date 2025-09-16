ARA
DOLAR
41,27
-0,05%
DOLAR
EURO
49,02
0,94%
EURO
GRAM ALTIN
4895,83
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
11182,96
1,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak?

Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak?

Sabancı Vakfının üniversite öğrencilerine sağladığı burs programının başvuruları başladı. Peki Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak? İşte yanıtı...


Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler için çeşitli kurumlar, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlıyor.  Sabancı Vakfının üniversite öğrencilerine sağladığı burs programının başvuruları da başladı. 

 

Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman?

Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdüren Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını başlattı. Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunan vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 1500 öğrenciye destek olacak. Başvurular için son tarih 17 Ekim olarak belirlendi.

 

 

Hangi üniversitelerden başvuru yapılabilir?

Sabancı Vakfı'nın burs programı için kontenjan tahsis ettiği üniversiteler arasında şunlar yer alıyor:

Ankara Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sabancı Vakfı burs başvuru süreci  

Başvurular, üniversitelere göre farklı platformlar üzerinden alınıyor. Çukurova, Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başvurularını www.microfon.com internet sitesi üzerinden yapacak. Bu dört üniversite dışındaki öğrenciler ise başvurularını, kendi üniversitelerinin burslarla ilgili birimleri aracılığıyla tamamlayacak.

 

Sabancı Vakfı bursu ne kadar süre verilecek?

Burs tutarının Eylül ayının sonunda www.sabancivakfi.org adresinden açıklanacağı program kapsamında, ödemeler 2025-2026 ders yılı boyunca 10 ay süreyle (Ekim-Haziran) yapılacak.

Vakıf, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik "Üniversiteye Giriş Bursu", "Kalkınmada Öncelikli İller Bursu" ve "Engelli Öğrenciler Bursu" gibi farklı programlar sunuyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL