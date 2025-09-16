Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler için çeşitli kurumlar, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlıyor. Sabancı Vakfının üniversite öğrencilerine sağladığı burs programının başvuruları da başladı.
Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman?
Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdüren Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını başlattı. Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunan vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 1500 öğrenciye destek olacak. Başvurular için son tarih 17 Ekim olarak belirlendi.
Hangi üniversitelerden başvuru yapılabilir?
Sabancı Vakfı'nın burs programı için kontenjan tahsis ettiği üniversiteler arasında şunlar yer alıyor:
Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sabancı Vakfı burs başvuru süreci
Başvurular, üniversitelere göre farklı platformlar üzerinden alınıyor. Çukurova, Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesinde okuyan öğrenciler, başvurularını www.microfon.com internet sitesi üzerinden yapacak. Bu dört üniversite dışındaki öğrenciler ise başvurularını, kendi üniversitelerinin burslarla ilgili birimleri aracılığıyla tamamlayacak.
Sabancı Vakfı bursu ne kadar süre verilecek?
Burs tutarının Eylül ayının sonunda www.sabancivakfi.org adresinden açıklanacağı program kapsamında, ödemeler 2025-2026 ders yılı boyunca 10 ay süreyle (Ekim-Haziran) yapılacak.
Vakıf, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik "Üniversiteye Giriş Bursu", "Kalkınmada Öncelikli İller Bursu" ve "Engelli Öğrenciler Bursu" gibi farklı programlar sunuyor.