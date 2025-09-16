Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nereden yapılacak?

Sabancı Vakfı burs başvuruları ne zaman?

Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı sürdüren Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını başlattı. Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunan vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 1500 öğrenciye destek olacak. Başvurular için son tarih 17 Ekim olarak belirlendi.