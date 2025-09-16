ARA
Trump o gazeteye 15 milyar dolarlık dava açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu.


Trump o gazeteye 15 milyar dolarlık dava açıyor

ABD Başkanı Trump sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine tazminat davası açtığını söyledi. 

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bugün, ülkemizin tarihindeki en kötü ve en yozlaşmış gazetelerden biri olan ve Radikal Sol Demokrat Parti'nin adeta "sözcüsü" haline gelen The New York Times'a karşı 15 milyar dolarlık bir hakaret ve iftira davası açmanın büyük onurunu yaşıyorum. New York Times'ın çok uzun süredir beni özgürce yalanlarla karalamasına ve iftira atmasına izin verildi, ama bu artık sona eriyor! Dava, Büyük Florida Eyaleti'nde açılıyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Amerika'yı yeniden büyük yapalım."

