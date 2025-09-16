YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri nasıl ve zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı.

2025-YDUS 1. DÖNEM: EK YERLEŞTİRME TERCİH SÜRESİ

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 22 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDUS EK TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDUS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme sonuçlarını henüz duyurmadı. Sonuçların, tercih dönemi sona erdikten sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacağı belirtildi. Adayların sonuçları takip etmek için düzenli olarak siteyi kontrol etmeleri öneriliyor