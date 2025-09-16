Pasaport yurt dışı seyahatleri için gerekli olan, kişinin birtakım kimlik bilgilerinin bulunduğu belgedir. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar sıklıkla pasaport başvuru süreci ve ücretine dair bilgileri araştırıyor. İşte 2025 yılına ait güncel pasaport ücretleri ve başvuru süreci...
1 Pasaport Nedir ve Türleri Nelerdir?
Pasaport, bir ülkenin vatandaşına yurt dışına çıkma ve yabancı ülkelere giriş hakkı tanıyan resmi seyahat belgesidir. Türkiye'de verilen pasaportlar ise kullanım amacına ve kişinin resmi statüsüne göre altı farklı türe ayrılır.
1. Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport
Bordo pasaport olarak bilinen bu pasaport türü, en yaygın olarak kullanılan pasaport türüdür. Çünkü her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerekli şartları sağladığı takdirde bordo pasaport alabilir. Vizeye tabi ülkeler için vize uygulaması ise genel olarak bu pasaport türü için geçerldir. Ayrıca 25 yaş altı öğrenciler, bordo pasaportu harç bedeli ödemeden alabildikleri için bu pasaport çeşidi “öğrenci pasaportu” ya da “harçsız pasaport” olarak da bilinir.
2. Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport
Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport; devlet memurları ve belirli kamu görevlilerine, ayrıca bu kişilerin eş ve çocuklarına verilir. Ancak memur çocukları bu pasaporttan 25 yaşına kadar faydalanabilir. Yeşil pasaport pek çok ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlar.
3. Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport
Bu pasaport türü, kamu kurumlarında çalışan ve görev nedeniyle yurt dışına çıkacak kişilere verilir. Gri pasaport da tıpkı yeşil pasaport gibi birçok ülkede vize muafiyeti sağlayabilir. Ancak yeşil pasaporttan farklı olarak bu pasaport sadece görev süresince geçerlidir.
2 PASAPORT TÜRLERİ
4. Diplomatik (Siyah) Pasaport
Bu pasaport türü Dışişleri Bakanlığı tarafından üst düzey devlet görevlilerine, diplomatlara ve belirli kamu görevlilerine verilir. Siyah pasaport sahipleri birçok ülkeye vizesiz giriş hakkına sahiptir.
5. Geçici (Pembe) Pasaport
Pasaportunu kaybeden ya da süresi dolmuş Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerini sağlamak amacıyla yurt dışındaki Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen bir pasaport türüdür. Geçici pasaportlar yalnızca kısa süreli geçerliliğe sahiptir. Bu pasaport alındıktan sonra 1 ay içinde geçerliliğini yitirir.
6. Yabancılara Mahsus Pasaport
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere özel durumlar için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu pasaport, kişinin Türkiye’den çıkış yapabilmesini veya tekrar ülkeye girişini sağlayan resmi bir seyahat belgesidir.
3 2025 Pasaport Ücretleri: Harç ve Defter Bedelleri
Pasaport başvurusu yaparken ödemeniz gereken iki ana kalem, harç bedeli ve defter bedelidir. Bu iki ücret arasındaki fark, pasaport maliyetini anlamanız için oldukça önemlidir.
Harç Bedeli: Pasaportunuzun geçerlilik süresine göre değişen ücrettir. 6 aylık bir pasaportla 10 yıllık bir pasaportun harç bedeli birbirinden farklıdır. Süre uzadıkça harç miktarı da artar.
Defter Bedeli: Pasaportun fiziksel olarak üretilmesi ve size ulaştırılması için alınan sabit bir ücrettir. Her başvuru için aynıdır ve pasaportun süresinden bağımsızdır.
2025 yılı için pasaport harç ve defter bedellerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
6 Aylık Pasaport: 3.494,40 TL
1 Yıllık Pasaport: 4.584,40 TL
2 Yıllık Pasaport: 6.766,40 TL
3 Yıllık Pasaport: 9.135,00 TL
4-10 Yıllık Pasaport (3 yıldan uzun): 12.409,00 TL
Defter bedeli: Tüm pasaport türleri için sabit 1.135,00 TL'dir.
Öğrenci pasaportu ücretleri:
25 yaş altı öğrenciler harç bedelinden muaf olup, sadece defter bedelini öderler. Bu durumda 2025 yılı için öğrenci pasaportu ücreti 1.135,00 TL'dir.
Pasaport Ücreti Nereye ve Nasıl Ödenir?
Pasaport başvurunuzdan önce, pasaportun türüne ve süresine göre belirlenen ücretleri ödemeniz gerekir. Bu ödemeyi hem online hem de fiziksel olarak çeşitli yollarla yapabilirsiniz.
Pasaport ücretini ödeyebileceğiniz anlaşmalı kurumlar ve online platformlar şunlardır:
Vergi dairesi müdürlükleri
PTT şubeleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ait Dijital Vergi Dairesi web sitesi
Anlaşmalı bankalar (GİB web sitesi üzerinden anlaşmalı bankaları kontrol edebilirsiniz)
Bu seçeneklerden birini kullanarak ödemenizi tamamladıktan sonra, makbuzunuzla birlikte randevunuza gitmeniz yeterlidir.
5 Adım Adım Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?
Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen siyah pasaport, konsolosluklar tarafından verilen pembe pasaport ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen yabancılara mahsus pasaport dışında bordo, yeşil ve gri pasaport için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir.
Başvuru için de ilk adım olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevusu oluşturmalısınız. Randevu oluşturduktan sonra da pasaport için gerekli belgeleri derleyip pasaport ücretini ödedikten sonra İlçe Nüfus Müdürlüğündeki randevuya giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Pasaport Randevusu Nasıl Alınır?
Pasaport başvurusunda atmanız gereken ilk adım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu oluşturmaktır. Bunun için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden online pasaport randevusu oluşturabilir ya da 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevunuzu alabilirsiniz.
6 Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Neler?
Randevu oluşturduktan sonra pasaport başvurunuzun onaylanabilmesi için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru biçimde ilçe nüfus müdürlüğüne teslim etmeniz gerekir. Tabii ki başvuracağınız pasaport türüne göre bazı belgelerde değişiklikler olsa da genel olarak hazırlamanız gereken belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ya da geçici kimlik belgeniz
- 2 adet güncel biyometrik fotoğraf
- 18 yaşından küçükseniz ya da engelli bireyler için başvuru yapılıyorsa yasal temsilciden alınmış muvafakat belgesi
- Yenileme başvurusu yapıyorsanız önceki pasaportunuz
- Pasaport harç ve defter bedelinin ödendiğine dair banka dekontu
- Unutmayın ki eğer 25 yaş altı bir öğrenciyseniz bu belgelerin yanı sıra öğrenci belgenizi de eklemelisiniz. Çünkü öğrenci belgesi sunduğunuz takdirde pasaport harç ücreti alınmaz. Bu durumda yalnızca defter bedelini ödemeniz ve bu ödemenin dekontunu getirmeniz yeterlidir.
Bunun yanı sıra hususi (yeşil) ya da hizmet (gri) pasaport başvurusu yapacaksanız yukarıda saydığımız belgelere ek olarak kadro ve görev bilgilerinizin yer aldığı resmi belgeyi de ibraz etmeniz şart. Hususi ve hizmet pasaportları için başvuran kişiler de pasaport harç ücretinden muaftır. Yani bu pasaport başvuru için de yalnızca defter bedelini ödemeniz yeterlidir.
7 Pasaport Ne Kadar Sürede Çıkar?
Pasaport ücretini ödeyip gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, randevunuza giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun ardından pasaport basım süreci başlar.
Pasaportunuzun basım işlemi tamamlandıktan sonra, genellikle 2 ila 4 iş günü içerisinde adresinize PTT Kargo ile teslim edilir. Bu süreç, başvuru yoğunluğuna ve bulunduğunuz bölgeye göre nadiren farklılık gösterebilir. Pasaportunuzun takibini ise yine e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.
8 Pasaport Nasıl Yenilenir?
Pasaportunuzun süresinin dolması ya da evlilik gibi kişisel nedenlerle soyadınızın değişmesi durumunda pasaportunuzu yenilemeniz gerekir. Aklınıza gelen "Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı, aslında ilk pasaport başvurusuyla aynıdır. Tek fark, başvuru belgelerine eski pasaportunuzu da eklemeniz gerektiğidir.
Tüm bu adımları dikkatle takip ederek, yurt dışı seyahatlerinizin ilk ve en önemli adımı olan pasaport başvurusunu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
İlk Kez Yurt Dışına Çıkacaklara Önemli Hatırlatmalar
Pasaportunuzu aldıktan sonra yurt dışı planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ancak eğer ilk defa yurt dışına çıkacaksanız, pasaport başvurusunun ötesinde dikkat etmeniz gereken başka detaylar da bulunuyor.
Vize Durumunu Kontrol Edin: Gideceğiniz ülkenin vize isteyip istemediğini mutlaka kontrol edin ve gerekli vize başvurularını zamanında tamamlayın.
Uçak Bileti ve Konaklama: Seyahat tarihleriniz belli olur olmaz uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarınızı yaparak son dakika fiyat artışlarından kaçının.
Seyahat Sigortası: Olası acil durumlara karşı seyahat sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.
Gidilecek Ülke Kuralları: Gideceğiniz ülkenin gümrük kurallarını, para birimini ve kültürel özelliklerini önceden araştırın.
Bu tüyolar, ilk yurt dışı seyahatinizin daha sorunsuz ve keyifli geçmesini sağlayacaktır.