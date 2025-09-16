Pasaport, bir ülkenin vatandaşına yurt dışına çıkma ve yabancı ülkelere giriş hakkı tanıyan resmi seyahat belgesidir. Türkiye'de verilen pasaportlar ise kullanım amacına ve kişinin resmi statüsüne göre altı farklı türe ayrılır.

​​1. Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport

​​Bordo pasaport olarak bilinen bu pasaport türü, en yaygın olarak kullanılan pasaport türüdür. Çünkü her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerekli şartları sağladığı takdirde bordo pasaport alabilir. Vizeye tabi ülkeler için vize uygulaması ise genel olarak bu pasaport türü için geçerldir. Ayrıca 25 yaş altı öğrenciler, bordo pasaportu harç bedeli ödemeden alabildikleri için bu pasaport çeşidi “öğrenci pasaportu” ya da “harçsız pasaport” olarak da bilinir.

​​2. Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport

​​Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport; devlet memurları ve belirli kamu görevlilerine, ayrıca bu kişilerin eş ve çocuklarına verilir. Ancak memur çocukları bu pasaporttan 25 yaşına kadar faydalanabilir. Yeşil pasaport pek çok ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlar.

​​3. Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport

​​Bu pasaport türü, kamu kurumlarında çalışan ve görev nedeniyle yurt dışına çıkacak kişilere verilir. Gri pasaport da tıpkı yeşil pasaport gibi birçok ülkede vize muafiyeti sağlayabilir. Ancak yeşil pasaporttan farklı olarak bu pasaport sadece görev süresince geçerlidir.

