Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı” dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

TRUMP’TAN AŞI İÇİN İLK YORUM

ABD Başkanı Trump ise, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna, “Bu aşı hakkında pek fazla bilgimiz yok. Aşının işe yarıyor olmasını umuyoruz. Gerçekten bunu umuyoruz. Onlar bazı testleri atladı ve biz, tüm sürece uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim çok sayıda aşımız var, onların da işe yarayacağını umuyoruz, ama tüm test sisteminin baştan sona geçilmesini istiyoruz. Çok yakında bir şeyler duyuracağız. Aynı zamanda çok, çok önemli olduğunu düşündüğüm ilaçlar olacak.” ifadelerini kullandı.