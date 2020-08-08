Rusya’dan umutlandıran bir haber geldi. Rusya geliştirdiği aşıyı 12 Ağustos’ta onaylamaya hazırlandığını duyurdu.
Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Gridnev, ilk Covid-19 aşısını 12 Ağustos’ta onaylayacaklarını açıkladı.
Gridnev şu anda aşının üçüncü aşamada olduğu belirtti. Denemelerin önemine vurgu yaptı.
Aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya’da toplu aşı çalışmalarının Ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.
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