Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ‘yeni kısıtlamalar olacak mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

Erdoğan, bütün kısıtlamaların Bilim Kurulu’nun aldığı kararlara bağlı olduğunu vurgulayarak, halka şu mesajları verdi:

“Ne olur, şu maske, mesafe ve temizlik… Buna dikkat edelim. Buna kendimiz için dikkat edeceğiz. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibarıyla malum vefat 14 ama mesele tabii vaka sayısının düşmesi bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız ama sizlerin de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce bu vaka sayısının düşmesi, vefat sayısının düşmesini hep beraber başaralım, sağlayalım.”

Konuşmasının ardından Ayasofya Meydanı’nda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Sizlerden ricam şu, koronavirüs belası olduğu yerde ne olur maskeye, mesafeye, hijyen koşullarına ve temizliğe dikkat edin. Bu kendimiz için. Buna dikkat edersek, evelallah bu işin çok ama çok az hasarla atlatırız. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunda anlaştık mı? Ve birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayalım” dedi.