Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya’nın kararını eleştirerek “Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı’nı da çiğniyor.” dedi.

Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB’nin gün içerisinde ilk “yaptırımlar dizisine” karar vereceğini belirterek “Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya’nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim.” diye konuştu.

Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, “Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı.” dedi.

Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.

Scholz, bir soru üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna’ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya’nın sınırda hala tüm Ukrayna’yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.

Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya’nın kararının BM Şartı’nın açık ihlali olduğunu belirterek “Kırmızı çizgi aşıldı.” dedi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021’de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül’de başlamış ve halen devam ediyordu.

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD’den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB’ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.