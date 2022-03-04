Son dakika haberi… NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin’e, Ukrayna’daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna’dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna’da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyaran Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna’nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

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