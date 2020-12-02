İngiltere, Biontech ile Pfizer’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi.

İngiltere, yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itibaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı.

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak” ifadeleri kullanıldı.