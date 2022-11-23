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Sovyet efsanesi geri dönüyor: Renault'un eski fabrikasında üretimine başlandı

23 Kasım 2022 | 17:17
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
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Sovyet efsanesi geri dönüyor: Renault'un eski fabrikasında üretimine başlandı
Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başladı.

Renault’un “1 ruble” karşılığında Rus devletine devrettiği Moskova yakınlarındaki fabrikada, Moskviç’in yeni modeli “Moskviç 3”ün seri üretimi törenle başlatıldı.

Törende konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, fabrikada üretimin tekrar başlamasını “tarihi” bir olay şeklinde nitelendirerek, “Renault ayrıldıktan sonra üretim duracak gibi görünüyordu. Ancak aksine bu olay, yeni üretimin canlanması için yeni bir itici güç oldu.” dedi.

Yaptırımlar Rus otomobil piyasasını derinden etkiledi


Fabrikada yıl sonuna kadar 600 araç üretilmesi planlanırken, üretimin 2024’te yılda 100 bin araca kadar çıkartılması öngörülüyor.

Renault’un yanı sıra Nissan ve Mercedes gibi Batılı otomobil şirketleri de Rusya’dan çekilme kararı almıştı. Japon şirketi Nissan’ın da Rusya’daki tüm varlıkları Rus devletine devredildi.

Rusya'daki otomobil satışları da ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi.
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