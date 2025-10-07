52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu uyarı geldi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün 52 il için gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile "sarı" meteorolojik uyarı, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için de gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldığı ifade edildi.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir'de yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla "dikkatli ve tedbirli" olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"AFAD, Karayolları, DSİ, itfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, özel idare, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri olmak üzere toplamda 3 bin 226 personel, 240 motopomp, 20 bot, 632 iş makinesi, 684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."