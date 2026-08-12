Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor: Hangi ülkelerden izlenecek? Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının beklediği Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek doğa olayı, dünyanın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek.
Tutulmanın yaklaşmasıyla birlikte hangi ülkelerden izlenebileceği ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?
6 ABD'nin kuzeyi, Kanada, Kuzeybatı Afrika'dan da görülecek
Parçalı Güneş Tutulması ise ABD’nin kuzeyi ile Kanada’nın yanı sıra Kuzeybatı Afrika'dan da gözlemlenebilecek.
7 Avrupa'nın büyük bir kısmı güneş tutulmasını parçalı olarak gözlemleyecek
İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde Güneş Tutulması parçalı olarak gözlemlenebilecek.
8 Fas, Cezayir ve Tunus'tan kısmi olarak izlenecek
Afrika’da ise Fas, Cezayir ve Tunus’un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden Güneş Tutulması kısmi olarak izlenebilecek.
9 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Tutulmaya ilişkin en çok merak edilen konular arasında Türkiye’den görülüp görülemeyeceği yer alıyor. Ancak 12 Ağustos’ta gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.
Tam tutulmanın en yoğun evresi ise Türkiye saatiyle 20.47’de gerçekleşecek.