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Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor: Hangi ülkelerden izlenecek? Türkiye'den görülecek mi?

Yılın önemli gökyüzü olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşiyor. Dünyanın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek tutulma, gökyüzü meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Tam Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Ekonomist
Ekonomist
Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor: Hangi ülkelerden izlenecek? Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının beklediği Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek doğa olayı, dünyanın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek. 

Tutulmanın yaklaşmasıyla birlikte hangi ülkelerden izlenebileceği ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?

1 İspanya

İspanya

İspanya, güneş tutulmasının görüleceği en popüler noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

2 Grönland

Grönland

Grönland, tam güneş tutulmasının izlenebileceği önemli duraklardan.

3 İzlanda

İzlanda

İzlanda'dan da güneş tutulması görülebilecek.

4 Rusya

Rusya

Tutulmasının rotası Rusya'nın kuzeyinden başlayacak.

5 Portekiz

Portekiz

Portekiz’in küçük bir bölümünde Tam Güneş Tutulması gözlemlenebilecek.

6 ABD'nin kuzeyi, Kanada, Kuzeybatı Afrika'dan da görülecek

ABD'nin kuzeyi, Kanada, Kuzeybatı Afrika'dan da görülecek

Parçalı Güneş Tutulması ise ABD’nin kuzeyi ile Kanada’nın yanı sıra Kuzeybatı Afrika'dan da gözlemlenebilecek.

7 Avrupa'nın büyük bir kısmı güneş tutulmasını parçalı olarak gözlemleyecek

Avrupa'nın büyük bir kısmı güneş tutulmasını parçalı olarak gözlemleyecek

İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde Güneş Tutulması parçalı olarak gözlemlenebilecek.

8 Fas, Cezayir ve Tunus'tan kısmi olarak izlenecek

Fas, Cezayir ve Tunus'tan kısmi olarak izlenecek

Afrika’da ise Fas, Cezayir ve Tunus’un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden Güneş Tutulması kısmi olarak izlenebilecek.

9 Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Tutulmaya ilişkin en çok merak edilen konular arasında Türkiye’den görülüp görülemeyeceği yer alıyor. Ancak 12 Ağustos’ta gerçekleşecek Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.

Tam tutulmanın en yoğun evresi ise Türkiye saatiyle 20.47’de gerçekleşecek.
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