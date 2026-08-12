Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor: Hangi ülkelerden izlenecek? Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının beklediği Tam Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek doğa olayı, dünyanın belirli bölgelerinden gözlemlenebilecek.

Tutulmanın yaklaşmasıyla birlikte hangi ülkelerden izlenebileceği ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?