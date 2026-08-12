Bugünkü güneş tutulması öncesi milyonlarca kullanıcıya enerji uyarısı: O aletleri iki saat çalıştırmayın

Büyük Britanya'nın en büyük konut enerji tedarikçisi Octopus Energy, bugün yaşanacak son 30 yılın en belirgin güneş tutulması sırasında müşterilerine elektrik tüketimini azaltma çağrısında bulundu. Şirket, müşterilerinden bugün İngiltere saatiyle 18.00-20.00 arasında çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek enerji tüketen cihazları çalıştırmamalarını istedi.

Ay'ın Britanya'nın bazı bölgelerinde Güneş'in yüzde 95'e kadarını kapatmasının beklendiği tutulma, günün son güneş enerjisi üretimini devre dışı bırakacak. Aynı saatlerde ülkeyi etkisi altına alan yılın beşinci sıcak hava dalgası nedeniyle klima, vantilatör ve soğutma sistemlerine olan talebin artacağı öngörülüyor. The Guardian'da yer alan habere göre; Octopus Energy, tutulma esnasında gereksiz elektrik kullanımından kaçınan ve ödül programına kayıtlı olan müşterilerine, önümüzdeki hafta sonu bir saatlik ücretsiz elektrik sunacağını açıkladı.

Bir yılı aşkın süredir planlanıyor

Büyük Britanya'nın elektrik şebekesinden sorumlu Ulusal Enerji Sistemi İşleticisi Neso tutulmanın etkilerini yönetmek amacıyla bir yılı aşkın süredir planlama yaptıklarını duyurdu. Neso, güneş enerjisindeki düşüşün yanı sıra milyonlarca kişinin tutulmayı izlemek için dışarı çıkması ve ardından eve dönerek yemek, temizlik ve televizyon gibi günlük faaliyetlere yönelmesi nedeniyle akşam saatlerindeki talebin normalden daha geç yaşanacağını tahmin ediyor.

Avrupa genelinde 9,7 gigavatlık güç kaybı bekleniyor

Güneş tutulmasının en güçlü olduğu 19.15 ile 21.30 saatleri arasında Avrupa genelinde toplam 9,7 GW'lık bir güç üretim kaybı yaşanması bekleniyor. Bu durumun Birleşik Krallık'ta 700 megavat ile 1,3 GW, İspanya'da ise 5 GW'a kadar güneş enerjisi kaybına yol açabileceği ifade ediliyor. RBC Capital Markets analistleri, bu gelişmenin Avrupa'nın halihazırda yetersiz kalan enerji sistemi üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor. Bölgedeki aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle nehir sularının azalması nükleer ve kömür santrallerinin üretimini düşürmesine ya da geçici olarak kapanmasına yol açarken, Norveç'teki hidroelektrik barajlarındaki su seviyeleri de son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.