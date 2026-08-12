Köklü markalar yeni kuşakla büyüyor

Türkiye’nin köklü aile şirketleri, geçmişten bugüne taşıdıkları üretim kültürünün yanı sıra yeni kuşakların vizyonuyla kendilerini yeniden yorumlayabilmeleri sayesinde varlıklarını sürdürüyor. Geleneksel bilgi birikimini korurken değişen tüketici alışkanlıklarına, sağlıklı yaşam trendlerine ve küresel pazarlara uyum sağlayan bu markalar, miras ile inovasyonu aynı potada buluşturuyor.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren Tatlan da bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri. Beşinci kuşak temsilcisi ve şirketin ilk kadın yöneticisi Bahar Yurt liderliğinde geleneksel tahin ve helva üretimini yeni yatırımlar, fonksiyonel ürünler ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle geleceğe taşıyan şirket, köklü geçmişini yeni neslin beklentileriyle buluşturarak yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor.
Hedef 400 milyon TL
Temelleri 1875 yılında Hüseyin Dede’nin geleneksel yöntemlerle ürettiği tahin helvalarına dayanan şirket, Yurt liderliğinde hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme hedeflerine odaklanmış durumda. Bayramiç Helvası’nın coğrafi işaret sürecinde önemli rol üstlendiklerini, geleneksel tahin ve helva üretiminin yanı sıra fonksiyonel gıdalar, şekersiz ürünler ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi yeni kategorilerde de yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Tatlan Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Yurt, geçen yılı 245 milyon TL ciro ile kapattıklarını, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirdikleri yeni yatırımla birlikte cirolarını kısa vadede yaklaşık 400 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
14 ton üretim kapasitesi
Şirketin büyüme planlarının merkezinde yeni yatırım yer alıyor. Ezine Gıda İhtisas OSB’de, yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisin bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor. Yeni tesiste fonksiyonel gıdalar, tahin bazlı sağlıklı atıştırmalıklar, şekersiz ürünler ve yenilikçi kahvaltılık kategorileri üretilecek. Yurt, bu yatırımın, kapasitelerini yüzde 70 oranında artıracağını belirtiyor.
Bugün 2 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiren şirket, günlük yaklaşık 8 ton tahin helvası ve 6 ton tahin üretim kapasitesine sahip. Son dönemde devreye alınan fındık kreması üretim hattı ile ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirten Yurt, “Kendi sos üretim hattını da kurarak üretim kabiliyetimizi genişlettik. Bugün Metro Gross Marketler için uzun yıllardır özel markalı tahin ve helva üretimi yapıyoruz. File gibi marketler için de üretim gerçekleştiriyoruz. Migros ve Carrefour’un yanı sıra Trendyol ve Hepsiburada gibi e-ticaret kanallarında da varız” diyor.
İlk ihracatını 2004 yılında Polonya’ya gerçekleştiren Tatlan, bugün 20’nin üzerinde ülkeye ürün gönderiyor. İhracatın ciro içindeki payının yüzde 18 seviyelerinde olduğunu ifade eden Yurt, yeni yatırımlarla bu oranın yüzde 35’e çıkarılmasını planladıklarını söylüyor ve ekliyor: “Avrupa, Ortadoğu ve Amerika pazarlarında daha güçlü olmak istiyoruz.”
350’nin üzerinde ürün
Tatlan’ın ürün portföyü bugün 350’nin üzerinde barkoddan oluşuyor. Yakın zamanda tahin bazlı salata ve makarna sosları, protein destekli ürünler, şekersiz alternatifler ve fonksiyonel atıştırmalıkları da piyasaya sunmaya hazırlandıklarını söyleyen Yurt, “Tatlan markasının yanı sıra Troyida, Naturida ve İdagurme markalarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Özellikle Troyida çatısı altında doğal fermentasyonla üretilen 12 çeşit sirke, bitki çayları, maserasyonlu zeytinyağları, glutensiz unlar ve bölgesel ürünler sunuyoruz. Sirke ve bitki çaylarının ihracatına da başladık” diye anlatıyor.
Yurt’un gündeminde yine farklı ürünler var. Hatta alanı dışında ‘Lonjevo’ markasıyla alkolsüz parfüm çıkaracağını söylüyor. Öte yandan afet zamanları için acil durum gıdaları da geliştiriyor. Fındık kremalarının da şekersiz olanları üzerinde çalışıyor. Tatlan’ın dikkat çeken yönlerinden biri de kadın istihdamına verdiği önem. 48 çalışanının yaklaşık yüzde 84’ünü kadınlar oluşturuyor.