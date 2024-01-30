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Teknoloji hisselerinin desteğiyle 213 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı

Norveç'in dev varlık fonu, teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği güçlü getirilerin desteğiyle 2023 yılında 213 milyar dolar ile (2,22 trilyon kron) rekor kâr elde ettiğini bildirdi.

30 Ocak 2024 | 16:01
Teknoloji hisselerinin desteğiyle 213 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı

Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan ve Global Emeklilik Fonu olarak adlandırılan Norveç Varlık Fonu, bu sonucun şimdiye kadarki en yüksek kron getirisine işaret ettiğini söyledi. 

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon ve jeopolitik çalkantılara rağmen, 2023 yılında hisse senedi piyasası 2022'deki zayıf yıla kıyasla çok güçlüydü" dedi.

Tangen, "Özellikle teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi" diye ekledi.

Dünyanın en büyüğü olan devlet varlık fonu, 1990'larda ülkenin petrol ve gaz sektöründen elde edilen gelir fazlasına yatırım yapmak için kuruldu. Fon bugüne kadar dünya çapında 70 ülkede 8.500'den fazla şirkete para yatırdı.

Fon  yönetimi, geçen yıl hisse senedi yatırımlarından elde ettiği getirinin %21,3, sabit gelirli yatırımlardan elde ettiği getirinin %6,1, borsaya kote olmayan gayrimenkul yatırımlarının ise %12,4 olduğunu açıkladı.

 

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