TIME dergisi, SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ı ‘Yılın Kişisi’ olarak seçti.

Time Dergisi, 1927’den beri her sene son sayıda ilan ettiği ‘Yılın Kişisi’ne adını sıkça duyuran Elon Musk’ı seçti. Dergi, dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Musk için yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Derginin açıklamasında Elon Musk için “Dünyanın en zengin adamının bir evi yok ve son zamanlarda servetini satıyor. Uyduları yörüngeye fırlatıyor. Parmağının bir hareketiyle borsa yükseltiyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir tane bulmayı amaçlayan bir adam. SpaceX, ile Amerika’yı uzay yolculuğunda başka bir boyuta taşıdı. Araba şirketi Tesla ile öncülük ettiği milyarlarca dolarlık elektrikli araç pazarının üçte ikisini kontrol ediyor.”

