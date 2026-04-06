Togg'da Nisan kampanyası: Hangi model kaç para?

Togg, Mart ayında elde ettiği satış rekorlarının ardından hız kesmiyor. Elektrikli otomobil pazarında Mart ayını lider kapatan marka, Nisan ayında vites büyüterek hem bireysel kullanıcılar hem de filo alıcıları için devasa bir finansman paketini devreye aldı.
Özellikle T10X ve T10F modellerinde sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri, yerli otomobil hayali kuranlar için piyasa koşullarının çok üzerinde bir avantaj sunuyor.
Mart'ta zirveye yerleşti
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Togg, mart ayında 4 bin 440 adetlik satış rakamına ulaştı. Yılın ilk üç ayında toplam satış ise 9 bin 419 olarak kayıtlara geçti. Bu performans, markayı elektrikli otomobil pazarında üst sıralara taşıdı.
Sıfır faizli kredi seçenekleri devam ediyor
Togg, bireysel kullanıcıların yanı sıra filo alımları için de cazip finansman imkanları sunmayı sürdürüyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde sıfır faiz uygulaması dikkat çekerken, yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi seçenekleri de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Togg, T10X ve T10F modelleri için kredi kampanyalarını sürdürüyor. Diğer markalarda olmadığı kadar uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi imkanı sunan Togg, T10F V2 ve T10F 4More için 750 bin lira kredi, 12 ay vade yüzde 0 faizi, aylık 62 bin 500 ödeme imkanı sunuyor.
T10F V2 modeli 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,77 faiz oranıyla aylık 74 bin 932 lira ödemeyle alınabiliyor.
T10F V1'e 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,81 faiz oranıyla aylık 57 bin 820 lira ödenerek sahip olunuyor.
T10F V2 - 4More versiyonları için 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 62 bin 500 lira ödenerek alınıyor.
T10F V2'ye 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,08 oranında faizle aylık 102 bin 227 lira ödeme çıkıyor.
T10F 4More'a 3,2 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,11 oranında faizle kredi çıkıyor ve aylık ödemesi 132 bin 924 lira oluyor.
T10F V1, 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,09 faiz oranıyla 53 bin 797 lira taksitle satışa sunuldu.
Togg T10X V2 modeli için bireysel kullanıcılara 500 bin liraya kadar kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 41 bin 667 lira ödemeyle sahip olunuyor.
T10X 4More 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle 62 bin 500 lira taksit ödenerek alınıyor.
T10X V2 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla 75 bin 951 lira taksit ödenerek satın alınıyor.
T10X V1 ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,81 faiz oranıyla 57 bin 820 liralık taksitle satılıyor.
T10X 4More ise 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,73 oranında faizle 74 bin 448 lira ödemeyle alınıyor.
T10X V2 filo alımlarında, 500 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 41 bin 667 liradan satılıyor.
T10X 4More, 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 62 bin 500 lira taksit ödenerek alınıyor.
T10X V2'ye 2 milyon 475 bin lira krediyle 48 ay vade seçeneği sunularak yüzde 3,14 oranında faizle aylık 103 bin 392 lira ödenerek sahip olunuyor.
T10X 4More'a 3,2 milyon lira kredi çıkıyor ve 48 ay vade, yüzde 3,15 faiz oranıyla aylık 133 bin 930 lira ödemeyle alınıyor.
T10X V1'e ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,09 faiz oranıyla 53 bin 797 lira taksitle alınıyor.