Togg'da Nisan kampanyası: Hangi model kaç para?

Özellikle T10X ve T10F modellerinde sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri, yerli otomobil hayali kuranlar için piyasa koşullarının çok üzerinde bir avantaj sunuyor.

Mart'ta zirveye yerleşti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Togg, mart ayında 4 bin 440 adetlik satış rakamına ulaştı. Yılın ilk üç ayında toplam satış ise 9 bin 419 olarak kayıtlara geçti. Bu performans, markayı elektrikli otomobil pazarında üst sıralara taşıdı.

Sıfır faizli kredi seçenekleri devam ediyor

Togg, bireysel kullanıcıların yanı sıra filo alımları için de cazip finansman imkanları sunmayı sürdürüyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde sıfır faiz uygulaması dikkat çekerken, yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi seçenekleri de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.