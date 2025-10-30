KPSS 2026 ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Gözler 2026 ÖSYM sınav takviminde

2026 yılına kısa bir süre kala, eğitim ve kariyer hedefleri olan milyonlarca aday, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmî sınav takvimine çevirmiş durumda. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) gibi kritik sınavlara hazırlanan adaylar, çalışmalarını planlamak amacıyla başvuru ve sınav tarihlerinin açıklanmasını bekleniyor.

KPSS 2026 NE ZAMAN?

KPSS sınavları dahil olmak üzere, 2026 yılına ait tüm ÖSYM sınavlarının kesin başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, ÖSYM’nin resmî 2026 Sınav Takvimi yayımlandığında netleşecek.

Şu an itibarıyla 2026 KPSS sınavlarına dair tarihler henüz belli olmadı.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan 2026 yılına ait resmî sınav takvimi, şu an itibarıyla (30 Ekim 2025) henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin, yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması beklenmektedir.

Geçtiğimiz yılların takvim açıklanma tarihleri göz önüne alındığında:

2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu örnek doğrultusunda, 2026 yılı sınav takviminin de 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Takvimin resmî olarak yayımlanmasının ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS gibi tüm sınavların kesin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netlik kazanmış olacaktır.