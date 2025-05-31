ARA
DOLAR
39,20
0,25%
DOLAR
EURO
44,48
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
4146,39
-0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump'tan çelik kararı: Yüzde 50'ye çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı. Öte yandan Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta yükseltileceği bildirildi.

31 Mayıs 2025 | 05:53
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2025 | 06:02
Trump'tan çelik kararı: Yüzde 50'ye çıkıyor

Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

- "Çelik endüstrisi bir ulusal güvenlik meselesi"

Trump, "çelik endüstrisinin baş tacı" US Steel'in, çelik işçileri için hiçbir koruma olmaksızın yabancılara satılmasına asla izin vermeyeceğini söylediğini anımsattı.

US Steel'in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık anlaşmasına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh şehrinde tutacağını kaydetti. Trump, Nippon'u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini ifade ederek, şirketin ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını anlattı. US Steel'i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek "kurtardıklarını" savunan Trump, böylece ABD'yi korkunç etkilerden koruduklarını öne sürdü. Trump, çelik endüstrisine verdiği önemden bahsederek, "Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

- Çelik tarifeleri gelecek hafta artırılacak

Öte yandan Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta yükseltileceği bildirildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4146,39 -0,58%
  • ALTIN ONS 3289,84 -0,84%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,052 -0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37405 -0,49245%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2017 0,2465%
  • EURO/DOLAR 1,1348 -0,1856%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4842 -0,2706%
  • STERLIN/DOLAR 1,3454 -0,28054%
Borsa Haberleri
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL