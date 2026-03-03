İran Devrim Muhafızları açıkladı: Hürmüz Boğazı kapatıldı

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Tuğgeneral Cebbari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

"Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu"

Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ve 5 balistik füze ateşlendiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

BAE'de yer alan Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı belirtilirken Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından elde edilen ve New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, İran'ın saldırılarına uğrayan ABD donanmasının bölgedeki en büyük üssü Bahreyn'deki 5. Filo karargahında birçok binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

İran Dışişleri Bakanı: "Amerikan üsleri ve askerleri meşru hedefimizdir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Erakçi, "Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının, kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile savaşın boyutlarına dair değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz." dedi.

Erakçi, ABD'nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleriyle İran topraklarını hedef aldığını belirterek, "ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.