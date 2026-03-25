  • Türkiye ve İngiltere’den Eurofighter hamlesi: Anlaşma bugün imzalanıyor

Türkiye ve İngiltere’den Eurofighter hamlesi: Anlaşma bugün imzalanıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine ilişkin teknik ve lojistik destek anlaşmasına imza attı.

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

"İş birliği ilerleyen dönemde daha da güçlenecek"

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

