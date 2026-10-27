Meteoroloji'den o illerde sağanak ve sel uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yurdun güneybatı ve güneydoğu kesimleri için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu geceden itibaren etkisini artırarak perşembe sabaha kadar İzmir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in batısı, Denizli'nin güney ve batısı, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe sabaha kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.