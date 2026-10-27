Dev kruvaziyerin rotası Marmaris oldu: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 3 bin 933 yolcu taşıyan dev kruvaziyeri ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden Panama bayraklı, 333 metre uzunluğundaki "MSC Divina" adlı gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.
1 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor
Gemide 3 bin 933 yolcu ile 1264 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.
2 Günübirlik tekne turlarına katıldılar
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da günübirlik tekne turlarına katıldı.