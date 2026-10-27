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Anadolu Ajansı
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Dev kruvaziyerin rotası Marmaris oldu: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris, binlerce yolcu taşıyan kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Panama bayraklı "MSC Divina" adlı gemi, 3 bin 933 turistle ilçeye ulaştı.

Dev kruvaziyerin rotası Marmaris oldu: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 3 bin 933 yolcu taşıyan dev kruvaziyeri ağırladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden Panama bayraklı, 333 metre uzunluğundaki "MSC Divina" adlı gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

1 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 3 bin 933 yolcu ile 1264 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

2 Günübirlik tekne turlarına katıldılar

Günübirlik tekne turlarına katıldılar

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da günübirlik tekne turlarına katıldı.

3 Bir sonraki durak Napoli Limanı

Bir sonraki durak Napoli Limanı

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı
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