Yapay zeka finans sektörünü de dönüştürüyor: Ödeme devi binlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor

Ödeme devi Visa, operasyonel verimliliği artırma ve kaynakları yeniden yönlendirme stratejisi doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7’sini, yani yaklaşık 2 bin 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak teknoloji ve ürün geliştirme departmanlarında yoğunlaşacağı belirtildi.

CNBC'de yer alan habere göre; Visa CEO'su Ryan McInerney, yapay zekanın şirket içinde iş yapış şekillerini dönüştürmeye ve hızlandırmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Şirkete yakın kaynaklar, yapay zeka ve otomasyonun bu kararda önemli bir etken olduğunu ancak tek neden olmadığını dile getiriyor.

Kesintilerle elde edilen kaynakların; üst gelir grubu müşterilere yönelik hizmetler, sınır ötesi ödemeler, kurumsal havaleler ve coğrafi genişleme gibi yüksek potansiyelli büyüme alanlarına aktarılması hedefleniyor. Visa'nın bu kararı, Mastercard ve Block gibi diğer finansal teknoloji devlerinin de maliyet kontrolü ve yapay zeka odaklı verimlilik hamleleri kapsamında attığı benzer adımlarla paralellik gösteriyor.

McInerney, giderek daha rekabetçi hale gelen ödeme sektöründe şirketi daha verimli bir yapıya kavuşturma çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin 600 pozisyonun kaldırılacağını da belirtti. Söz konusu kesintilerin şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sine denk geldiğini aktaran McInerney, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak teknoloji ve ürün operasyonları ekiplerini etkileyeceğini kaydetti.

McInerney, şirket genelinde verimliliği artırmaya ve en yüksek potansiyele sahip fırsatlara yeniden yatırım yapmaya odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti. Şirketin çalışma biçimini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan McInerney, yapay zekanın da bu dönüşümü hızlandırmaya ve Visa'da çalışma biçimlerinin şekillenmesine katkı sağladığını belirtti.