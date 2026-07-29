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Gerçeği yansıtmayan indirim algısına yeni önlem: İndirim öncesi fiyat artık böyle belirlenecek

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Düzenlemeyle şartlı satış reklamları da indirimli satış hükümlerine tabi tutulurken, indirim öncesi fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olarak esas alınması zorunlu hale getirilerek gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekonomist
Ekonomist
Gerçeği yansıtmayan indirim algısına yeni önlem: İndirim öncesi fiyat artık böyle belirlenecek

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında şeffaflığı artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı 1 Ağustos 2026 itibarıyla zorunlu hale gelecek.

İndirim kampanyalarında yeni dönem başlıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamlarının indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacağı kaydedildi.

Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildiği belirtildi:

"Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazette'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacaktır.

Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirilmiştir."

Meyve ve sebze reklamlarında önceki fiyat esas alınacak

Meyve ve sebze gibi mallara ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin bilgilendirilmesinin sağlanacağı ifade edildi:

"Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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