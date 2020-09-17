New York Borsası dün tarihi bir ana tanık oldu. İlk olarak 75 dolar civarından halka arz olması beklenen Snowflake halka arzı 120 dolardan yapılırken ilk işlem seansında hisseler 245 dolardan alıcı buldu ve kapanış 250 doları geçti. İlk günden iki kattan fazla kazandıran Snowflake böylelikle yazılım alanında tarihin en büyük halka arzı olurken, piyasa değeri de şubat ayındaki ilk değerlemenin 5 katına çıkarak 70 milyar dolara geldi.

Bulut bilişim şirketi Snowflake halka arz edildiği ilk gün yatırımcısına yüzde 110’un üzerinde kazandırdığı. New York Borsası (NYSE) üzerinde yapılan halka arz yazılım alanında tarihin en büyüğü oldu.

Habertürk’ün haberine göre, 75 – 85 dolar arası beklenen halka arz öncesi fiyatlama 120 dolara çıkarken, seansın başlamasıyla Snowflake hisseleri 245 dolardan işlem gördü ve 253.93 dolardan kapandı. Böylece Snowflake ilk işlem gününde yüzde 111 kazandırırken şubat ayında 12.4 milyar dolar olarak yapılan şirketin piyasa değerlemesi beş kattan fazla artarak 70.5 milyar dolara çıktı.

Şirketin açılış fiyatından topladığı 3 milyar dolar bir yazılım şirketi için rekor olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar yılın ilk yarısında 500 milyon doların üzerinde gelir üreten ve yüzde 130 büyüyen şirket yatırımcıların gözdesi oldu.

Buffett iki kez alım yaptı *

Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway ile Salesforce halka arz fiyatından 250’şer milyon dolarlık hisse aldı. Berkshire Hathaway ikinci bir işlemle 4 milyon adedin üzerinde bir alım daha yaptı.

Müşterilerine devasa boyuttaki verilerini işleyip, hızlı analiz ve depolama imkanı sunan Snowflake şirketi bir süredir AmazonS3, Microsoft Azure ve Google Cloud üzerinde de faaliyet gösteriyor.