Excellence ve Excellence Red Edition donanım seçenekleriyle sunulan MG’nin fastback sedan modeli MG7, 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten turbo motoruyla dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.
Kasım ayı boyunca 2025 model yılına sahip MG7 sahibi olmak isteyenlere 200.000 TL takas desteğine ek 700.000 TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi avantajı sunulurken, bu seçeneğe alternatif olarak nakit alımlarda 300.000 TL takas desteği sağlanıyor.
1 Takas desteği ve finansman seçenekleri var
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG markasının sportif tasarım anlayışını yansıtan MG7, markanın köklü yarış mirasını taşıyan çizgileriyle modern otomobil kullanıcılarının tüm beklentilerine cevap veriyor. Güçlü tasarımı, dinamik karakteri ve premium yaklaşımıyla dikkat çeken model, günlük kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konfor, teknoloji ve sürüş keyfini bir arada arayanlara hitap ediyor. MG’nin performans ve tasarım odaklı marka kimliğini Türkiye yollarına taşıyan MG7, premium sedan segmentindeki iddiasını farklı donanım seçenekleriyle ortaya koyuyor.
MG7, Kasım ayına özel sunulan takas desteği ve finansman seçenekleriyle de dikkat çekiyor. 2025 model yılı MG7 Excellence ve Excellence Red Edition versiyonlarında 200.000 TL takas desteğine ek olarak 700.000 TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Bu seçeneğe alternatif olarak nakit alımlarda 300.000 TL takas desteğinden yararlanılabiliyor. Böylece MG7 Excellence, kredi kampanyalı takas destekli 2.910.000 TL veya nakit alımda 2.810.000 TL takas destekli fiyatı ile, Excellence Red Edition ise kredi kampanyalı takas destekli 3.045.000 TL veya nakit alımda 2.945.000 TL takas destekli fiyatlarla tercih edilebiliyor. 2026 model yılı MG7 Excellence ve Excellence Red Edition için ise marka kasım ayına özel 150.000 TL takas desteği avantajını sunuyor.
4.884 mm uzunluğu, 1.889 mm genişliği ve 1.447 mm yüksekliğiyle güçlü bir duruş sergileyen MG7, 2.778 mm aks mesafesiyle ferah bir iç mekan sunuyor. Akıcı fastback gövde çizgileri, çerçevesiz kapı tasarımı, Hunter LED farları ve 19 inç alaşım jantlarıyla sportif görünümünü tamamlayan modelde elektrikli açılabilir 1,8 m² panoramik cam tavan ve aktif spoiler da bulunuyor. Dört çıkışlı egzoz sistemi ve kırmızı fren kaliperleri ise MG7'nin dinamik karakterini vurgulayan tasarım detayları arasında yer alıyor.
2 Premium iç mekân ve ileri teknoloji
MG7’nin sürücü odaklı kokpit tasarımı, teknolojik donanımları ve kaliteli malzeme detaylarıyla konforlu bir yaşam alanı sunuyor. 33 inç UniScreen teknolojisi, Head-up Display ve 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi kabin içindeki dijital deneyimi destekliyor. Özel tasarım Heritage koltuklar, ambiyans aydınlatma, premium vites paneli ve sportif pedal seti de iç mekânın karakterini tamamlıyor. Siyah ve yeşil iç mekân renk seçenekleriyle sunulan Excellence versiyonunun yanı sıra Excellence Red Edition, MG logolu kırmızı Alcantara® koltukları ve kırmızı iç ambiyansıyla daha sportif ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor.
3 170 PS güç ve performans odaklı sürüş deneyimi
MG7, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanıyla güçlü ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten motor, düşük devirlerden itibaren sağladığı yüksek torkla farklı sürüş koşullarında esnek bir performans sağlıyor. Sürücünün tercihlerine göre ayarlanabilen egzoz sesi, sürüş deneyimini kişiselleştirmeye imkân tanıyor. Tek tuşla devreye alınabilen Super Sport Mode ise egzoz sesini belirginleştirirken ekranlarda performans verilerinin görüntülenmesini sağlıyor. Direksiyon arkasındaki F1 vites kulakçıkları da sürüş üzerindeki kontrolü destekliyor.
MG7’nin aktif arka spoyleri, yüksek hızlarda sağladığı yere basma kuvvetiyle yol tutuşuna ve viraj dengesine katkıda bulunuyor. Üç farklı sürüş modu, dinamik sürüş özellikleri ve gelişmiş şasi karakteriyle model, performans ile günlük kullanım konforunu bir arada sunuyor. Ayrıca Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit İhlal İkazı, Şerit Takip Desteği, Ön Çarpışma Uyarısı ve Otomatik Acil Fren Sistemi gibi özellikleri kapsayan MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri, sürüş güvenliğini destekliyor.
Fastback tasarımı, sportif donanımları, geniş iç yaşam alanı ve performans odaklı motoruyla MG7, Türkiye’de premium sedan arayan kullanıcılara tasarım, teknoloji ve sürüş keyfini bir arada sunan güçlü bir alternatif oluşturuyor.