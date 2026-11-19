Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG markasının sportif tasarım anlayışını yansıtan MG7, markanın köklü yarış mirasını taşıyan çizgileriyle modern otomobil kullanıcılarının tüm beklentilerine cevap veriyor. Güçlü tasarımı, dinamik karakteri ve premium yaklaşımıyla dikkat çeken model, günlük kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konfor, teknoloji ve sürüş keyfini bir arada arayanlara hitap ediyor. MG’nin performans ve tasarım odaklı marka kimliğini Türkiye yollarına taşıyan MG7, premium sedan segmentindeki iddiasını farklı donanım seçenekleriyle ortaya koyuyor.

MG7, Kasım ayına özel sunulan takas desteği ve finansman seçenekleriyle de dikkat çekiyor. 2025 model yılı MG7 Excellence ve Excellence Red Edition versiyonlarında 200.000 TL takas desteğine ek olarak 700.000 TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Bu seçeneğe alternatif olarak nakit alımlarda 300.000 TL takas desteğinden yararlanılabiliyor. Böylece MG7 Excellence, kredi kampanyalı takas destekli 2.910.000 TL veya nakit alımda 2.810.000 TL takas destekli fiyatı ile, Excellence Red Edition ise kredi kampanyalı takas destekli 3.045.000 TL veya nakit alımda 2.945.000 TL takas destekli fiyatlarla tercih edilebiliyor. 2026 model yılı MG7 Excellence ve Excellence Red Edition için ise marka kasım ayına özel 150.000 TL takas desteği avantajını sunuyor.

4.884 mm uzunluğu, 1.889 mm genişliği ve 1.447 mm yüksekliğiyle güçlü bir duruş sergileyen MG7, 2.778 mm aks mesafesiyle ferah bir iç mekan sunuyor. Akıcı fastback gövde çizgileri, çerçevesiz kapı tasarımı, Hunter LED farları ve 19 inç alaşım jantlarıyla sportif görünümünü tamamlayan modelde elektrikli açılabilir 1,8 m² panoramik cam tavan ve aktif spoiler da bulunuyor. Dört çıkışlı egzoz sistemi ve kırmızı fren kaliperleri ise MG7'nin dinamik karakterini vurgulayan tasarım detayları arasında yer alıyor.

