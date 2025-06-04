AB Komisyonu tarafından, euro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma (Convergence) raporu yayımlandı. Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı" ifadesine yer verildi.

EURO BÖLGESİNİN 21. ÜYESİ OLACAK

Raporda, Bulgaristan'ın euroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin euroya geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağına işaret edildi.

Bulgaristan'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğündeki gerekliliklerle uyumlu bulunduğu ifade edilen raporda, Komisyon değerlendirmesinin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı, düşük uzun vadeli faiz oranları, ödemeler dengesi, ürün, iş gücü ve finans piyasalarının entegrasyonu gibi çok çeşitli faktörleri içerdiği kaydedildi.

Bulgaristan'ın euroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve ECB'nin görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.

EURO BÖLGESİ HAKKINDA

Euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü. Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı euro "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan’ın euro para birimine geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi üye sayısı 20’ye ulaşmıştı.

Euro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yürütülüyor.​​​​​​​