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Yunanistan vize istiyor mu?

2026 yılı itibarıyla Yunanistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize prosedürleri aynen uygulanmaya devam ediyor.

Ekonomist
Ekonomist
Yunanistan vize istiyor mu?

Umuma Mahsus yani bordo pasaport sahiplerinin, Yunanistan ana karasına veya Schengen bölgesindeki diğer ülkelere yapacakları seyahatler için Schengen vizesi alması zorunlu tutuluyor. 

Hususi yani yeşil, hizmet yani gri ve diplomatik yani siyah pasaport sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü geçmemek şartıyla vizeden muaf kılınıyor.

Öte yandan, Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos gibi belirlenen 10 Yunan adasına seyahat edecek bordo pasaportlu turistler için "kapıda vize" kolaylığı bu yıl da sürdürülüyor. Feribot şirketleri ve yetkili acenteler aracılığıyla başvurulan bu vize, adaya varışta teslim edilerek en fazla 7 gün konaklama hakkı tanıyor ancak ana karaya geçiş izni vermiyor.

Ayrıca pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş damgası bulunan kişilerin Yunanistan’a girişine izin verilmiyor.

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