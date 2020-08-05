Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

Resmi açıklamalara göre Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda dün meydana gelen patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

300 BİN EV HASAR GÖRDÜ

Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü. Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan’ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.

Vali Abbud’a göre patlama 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu. Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90’ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.