SON DURUM: Lübnan’ın başkentinde Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamada ölü sayısı hızla artıyor. Peki, Beyrut’taki patlamanın nedeni ne? İşte patlamada son durum: Lübnan En-Nehar Gazetesi’nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan’a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak.” açıklamasında bulundu. Patlamada 2 Türk vatandaşı da hafif şekilde yaralandı. Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ın verdiği bilgilere göre Lübnan’da amonyum nitrat deposundaki patlamaya yol açan yangının nedeni araştırılıyor. Deponun yakınındaki bir hava fişek deposunda tamirat sırasında yangın çıkmış olabileceği; söndürülemeyen yangının sıçramış olabileceği ihtimali de bulunuyor.

Beyrut’taki patlama sonrası bu kadar büyük çapta patlayıcının neden şehrin ortasında yıllardır korumasız bir şekilde tutulduğu sorusu gündemde.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Beyrut Limanı’nda dün büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti. Sosyal medyada yayılan videolarda çok şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Peki, Beyrut’taki patlamada son durum ne?

AMONYUM NİTRAT BULUNAN DEPO *

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir ise yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

6 YILDIR DEPODA TUTULUYORMUŞ *

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi’nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI EN AZ 73 *

AA’nın haberine göre eski Başbakan Saad el-Hariri’nin de evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda binada hasar oluştu.

Lübnan En-Nehar Gazetesi’nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan’a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ, HİROŞİMA’YA BENZETTİ *

AA’nın aktardığı habere göre patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

LÜBNAN BAŞBAKANI: DEPO HAKKINDA GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIZ *

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayı “felaket” olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi. Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak.” dedi.

Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. Yaşananları “felaket” olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan’ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu. Lübnan’ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ *

Lübnan’da Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, Beyrut’ta 18 Ağustos’a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi. Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut’ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

HİZBULLAH’TAN İDDİALARA YALANLAMA *

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSRAİL’DEN İLK AÇIKLAMA *

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv‘in Beyrut’taki patlamayla bir ilgisi olmadığını iddia etti. Yetkililer, İsrail’in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini söyledi.

PATLAMADA 2 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI *

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA *

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Patlama sonucunda 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

KAZAKİSTAN’IN BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ YARALANDI *

Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov’un yaralandığı duyuruldu. Patlamada büyükelçilik binasında hasar oluşmuş.