Prada’nın yeni ayakkabı koleksiyonundaki modellerin, asırlık Kolhapuri sandaletlerine neredeyse birebir benzemesi zanaatkarları harekete geçirdi.

Markanın, bu tasarımların kökenine hiçbir şekilde yer vermemesi büyük tepki çekti. BBC’ye konuşan 58 yaşındaki ustalardan Sadashiv Sanake, bu sandaletleri çocukluğundan beri ürettiğini söylüyor.

Milano Moda Haftası'nda sergilenen sandaletler, Hindistan'da üretilen geleneksel Kolhapuri sandaletlerine oldukça benzeyen açık burunlu örgülü bir desene sahipti

"İçlerinde altın mı var?"

Günde yalnızca 8-10 çift yapılabilen sandaletlerin tanesi 8-10 dolara satılıyor. Sanake, Prada’nın bu modele yüzlerce pound fiyat biçtiğini öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemiyor: “İçlerinde altın mı var?” diye soruyor.

Prada'nın defilesinde özellikle sandaletler dikkat çekti.

Tepki kısa sürede sosyal medyaya sıçradı.

Kültürel sahiplenme suçlamalarının ardından Prada, tasarımın kökenini kabul eden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak Kolhapur’daki zanaatkarlar, sadece özürle yetinmiyor. Bir yandan yasal süreç başlatılırken, diğer yandan Prada ile adil bir iş birliği talep ediliyor.

Kolhapuri sandaletleri, 12. yüzyıla dayanan tarihiyle Hindistan’ın kültürel miraslarından biri. Bugün hala bu işi sürdüren 100 binden fazla zanaatkar, düşük ücret ve zor çalışma koşullarında üretim yapıyor. Özellikle kadınlar, saatlerce ince işçilik yapmalarına rağmen adil ücret alamıyor.