2019 yılında Türkiye pazarına dijital Tax Free platformu ile giriş yapan Planet, yaklaşık 10 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Türkiye’de 45’in üzerinde üye işyerleri iş birlikleri olduğunu söyleyen Planet Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Baykam, “Yılsonuna kadar en az 10 önemli perakendeciyle daha sözleşme imzalayacağımızı düşünüyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

Planet, 1985 yılında İrlanda Ulusal Üniversitesinin üç üniversite profesörü tarafından Galway, İrlanda’da kuruldu ve 35 yıl süre boyunca 60’dan fazla ülkede faaliyet göstererek büyümeye devam etti. Uzun yıllar boyunca ‘Tax Premier’ olarak bilinen şirket, 2018’de marka değişikliğine giderek ‘Planet’ adını aldı.

Planet 2019 yılında, üye işyerleri ve müşterilerine yepyeni bir alışveriş deneyimi sağlamak amacıyla Türkiye pazarına girdi.

Planet Türkiye’de, 2019 yılının Şubat ayında resmi olarak kuruldu, mart ayında Maliye Bakanlığı’na Tax Free aracı kurumu olmak için başvurusunu yapıp, mayıs ayında da resmi aracı kurum kimliğini kazandı.

Planet, 400 binden fazla farklı üye işyeri ile dünyanın pek çok yerinde çalışıyor. Farklı ülkelerde, Gucci, Chanel, Hugo Boss, Furla, Benetton, L’occitane, Louis Vuitton, Rolex, Michael Kors, Swatch gibi dünyaca ünlü perakende markalarıyla iş ortaklıklarının olduğunu söyleyen Planet Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Baykam, Türkiye’de ise 45’in üzerinde üye işyeri ile işbirliğine başladıklarını belirtiyor.

Mehmet Baykam, sorularımızı şöyle yanıtlıyor: Planet hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Planet, ikamet ettiği ülkenin dışında alışveriş yapan uluslararası müşterilere vergi iadesi sunmak üzere kuruldu. Amacımız karmaşık ve zaman alıcı bu süreci kolaylaştırmaktı. Planet’in dünyada aktif olduğu iki alan var. Bunlardan Planet Tax Free, mağazalar ve uluslararası müşterileri için hızlı ve pratik dijital vergi iadesi hizmeti sunuyor.

Planet ödeme sistemleri ise mağazalar ve üye iş yerleri için gelir sağlayan uluslararası ödeme platformu hizmeti sunuyor. Türkiye’de Planet Tax Free faaliyetleriyle başladık. Planet Ödeme Sistemleri’ni de kısa süre içerisinde hizmete sunmayı planlıyoruz. Rakiplerinin aksine Planet, sadece Tax Free ya da ödeme sağlayıcısı olarak hizmet vermiyor.

Başka ne gibi hizmetler veriyor?

Planet, tam zamanlı bir iş ortağı gibi hareket ediyor. Bu nedenle dünya genelinde hizmet verdiği iki alan daha bulunuyor. ‘Planet İstihbarat’, mağazalar ve üye iş yerlerinin satış ve gelirlerini artıracak veri, öngörü, market araştırmaları ve raporlar hazırlıyor.

‘Planet Danışmanlık’ ise mağaza ziyaretçi sayısı, satış miktarı, gelirler ve bağlılığı artırıcı pazarlama ve satış programları sunuyor. 2019’da, Planet’in Uluslararası Satış Dönüşüm Programı, ‘Öğrenme Programında En İyi Sonuçlar’ kategorisinde prestijli “Gold HCM Özelleştirilmiş Ödülü” kazandı.

Dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?

e-Dönüşüm yolculuğumuz, 2018’de Planet’in BAE’de devletin açtığı ihaleyi kazanarak BAE’nin tek Tax Free sağlayıcısı olmaya hak kazanmasıyla başladı. Planet’in mobil uygulamasını kullanarak faturanın kesildiği andan dijital gümrük onayına ve nihayetinde havalimanlarındaki dijital kiosklardan iadenin alınma imkanını sunan tam kapsamlı dijital Tax Free sistemini hizmete sunduk.

Bu hizmet Tax Free dünyasında daha öncesinde görülmemiş ve tamamıyla özgün benzersiz bir çözümdür. Bu dijital platform tamamıyla Planet’in kendi programlama mühendisleri tarafında geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Planet, bir yıl sonra Dijital Tax-Free hizmetiyle Türkiye’ye girdi ve yerel pazara yenilikler getirdi.

Türkiye pazarına girdikten sonra hangi yatırımları yaptınız?

Daha önce de belirttiğim gibi Planet 2019 yılında Türkiye pazarına dijital Tax Free platformu ile giriş yaptı. Yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla inşa edilen bu altyapı, şu an Tax Free için dünyada kullanılan en ileri teknoloji altyapısıdır. Aynı zamanda Finlandiya, Dubai ve Katar’da da yüzde 100 dijital olarak kullanılan bu alt yapı Türkiye’ye özel olarak lokalize edildi.

Yüzde 100 dijital olan bu platform sayesinde, tüm verilerin paydaşlarla anlık olarak paylaşılmasını sağlıyor. 2020 başlarında Planet’in dijital çözümünü Faroe Adaları’nda da hizmete sunduk. Kasım 2020’de, Kuzey Avrupa ülkeleri Danimarka ve İsveç’te bu ülkelerdeki geleneksel sistemin yerini alan dijital Tax Free platformumuzu uygulamaya aldık.

2020 HEDEFLERİ NELER?

ÜYE SAYISI ARTIYOR

Pandemide dijital Tax Free çözümümüz, Türkiye pazarındaki perakendecilerin Tax Free’yi bir fırsat olarak görmelerini sağladı, sonucunda da 2020 yılı için Türkiye’deki temel hedeflerimize ulaşmamız mümkün oldu. Yılsonuna kadar en az 10 önemli perakendeciyle daha sözleşme imzalayacağımızı düşünüyoruz.

KATMA DEĞERLİ YATIRIM

Planet 2020’de yatırımlarına katma değer yaratma amacıyla devam etti. Yiyecek, içecek ve konaklama sektörlerinde küresel çapta bir dijital ödeme çözümleri lideri olan 3C Payment’ı satın aldı. Bu satın alma 600 bin üye iş yerine sahip yıllık 45 milyar Euro işlem hacmi hedefleyen bir ödeme sistemi firmasının kurulmasıyla sonuçlandı.

ÖDEME FIRSATLARI

Planet ve 3C Payment, Visa, Mastercard ve American Express gibi küresel servis sağlayıcılarına ek olarak, yeni nesil uygulamalardan Alipay, WeChat Pay ve UnionPay gibi alternatif ödeme yöntemlerine de odaklanarak iş ortaklarına zengin seçenekler sunacak. Bu satın alma sayesinde iş ortaklarımızın artık tek bir ortakla çalışarak müşterilerine ister dijital cüzdanlar isterse bankacılık sistemleri üzerinden ödeme fırsatları sunulacak.

Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketinizin hangi biriminde etkisi gördünüz?

Planet olarak hedefimiz, işimizin tüm alanlarında dijital dönüşümü tamamlamak ve tamamıyla dijital olmak. Ancak muhtemelen dijitalleşmenin en büyük etkisini Tax Free operasyonlarımızda, Tax Free faturalama süresini yüzde 90’dan fazla azaltarak gördük.

Sürenin azalması iş ortağımız olan mağazaların da Tax Free’den daha fazla yararlanarak gerek müşteri sadakatini gerekse satışlarını arttırmalarını sağladı. Dijital Tax Free kullanımı, Pandemi döneminde geleneksel Tax Free uygulamasına kıyasla sosyal etkileşimi yarı yarıya indirmemize yardımcı oldu.

Dijital dönüşüm konusunda bir ekibiniz var mı?

Dijital Tax Free çözümlerimizi desteklemek için yurtdışı ve Türkiye’de toplam 150 kişilik tam zamanlı bir teknik ekibimiz var.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar neler?

Önümüzdeki dönemde, diğer tüm Avrupa ülkelerinde geleneksel Tax Free’yi dijital Tax Free çözümümüzle değiştirmeyi planlıyoruz.

QNB eFinans ile yapmış olduğumuz işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’ye girdiğimiz ve altyapı sistemlerimizi kurduğumuz ilk günden beri QNB eFinans ile uyumlu bir iş birliği içerisindeyiz. Uçtan uca dijital sistemimizde bu işbirliğimiz QNB eFinans kullanıcılarının Tax-Free altyapısında sorunsuz işlem yapmasına olanak sağlıyor. Pazarın ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre QNB eFinans’la düzenli olarak geliştirmeler yapıyor ve müşteri deneyimini en yükseğe çıkartmayı hedefliyoruz.