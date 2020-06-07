QNB Finansbank’ın KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırma hedefiyle başlattığı Dijital Köprü Projesi’ne ilgi gittikçe artıyor. QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Dijital Köprü’yü sürekli yenilenerek müşterilerinin ticari hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunan bir proje olarak konumlandırdıklarını söylüyor.

CEREN ORAL BALABAN

coral@ekonomist.com.tr

1 Haziran’a kadar serbest meslek çalışanlarının e-SMM’ye geçişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çeken Aydın, “2022’ye kadar hiçbir kontör sınırlaması olmadan sunacağımız e-SMM’yi banka müşterisi olmayanlar da üç ay ücretsiz kullanabilecek” diyor. QNB Finansbank’ta hesap açanlar ise bu üründen 2022ye kadar ücretsiz faydalanabilecek.

QNB Finansbank’ın Eylül 2019’da hayata geçirdiği ve bugüne kadar 30 bine yakın KOBİ’nin başvurduğu Dijital Köprü ücretsiz e-Dönüşüm Paketi; e-Fatura, e-Ar-şiv, e-İrsaliye gibi çözümleriyle dijitalleşme yolunda şirketlerin önündeki engelleri ortadan kaldırıyor. Dijital Köprü KOBİ e-Dönüşüm Paketi ürünlerini 2022’ye kadar QNB Finansbank’ta hesabı olan müşterilerine ücretsiz olarak sunan banka, artık müşterisi olmayanlara da bu ürünleri kullanma olanağı veriyor.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, mevcut koşullarda, e-Dönüşüm ürünleri sayesinde şirket belgelerinin dijital ortama taşınmasının operasyonel olarak büyük kolaylıkları beraberinde getirdiğini ve e-Dönüşüm’e geçmiş şirketlerin ‘İyi ki geçmişim’ dediğini aktarıyor.

Temmuz ayından itibaren 5 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan her şirketin e-Dönüşüm çözümlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacağını söyleyen Aydın, KOBİ’lere bu geçiş için son anı beklememelerini ve Dijital Köprü ürünlerini kullanmanın getireceği maliyet tasarrufunu ilk günden elde etmelerini öneriyor.

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 19 Ekim 2019’da yayımladığı tebliğe göre, serbest meslek çalışanlarının matbu olarak düzenledikleri makbuzun elektronik hali olan e-SMM’ye zorunlu olarak geçiş için son tarih 1 Haziran olarak belirlendi.

Erkin Aydın, serbest meslek sahiplerinin e-SMM’ye geçerek makbuzlarını bu sistem aracılığıyla üretmeleri için tek yapmaları gerekenin QNB Finansbank internet sitesi, çağrı merkezi ya da şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunmaları ve e-İmza ya da mali mühürlerini bulundurmaları olduğunu aktarıyor.

Erkin Aydın ile Dijital Köprü Projesi’nin geldiği son noktayı, sunduğu yenilikleri ve e-SMM’ye geçişte sağladığı kolaylık ve avantajları konuştuk. Ayrıca Aydın’dan Dijital Köprü Portal hakkında da detaylı bilgi aldık.

Dijital Köprü Projesi nasıl gidiyor? Projeye ilgide son durum nedir?

QNB Finansbank olarak KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019’da Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdik. Birkaç adım geriye gidersek, KOBİ’leri yakından ilgilendiren birçok yeni tebliğiyle e-Dönüşüm ana başlığı altında konumlandırdığımız e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi çözümler KOBİ’lerin zaman ve maliyet ayırmaları gereken çözümler olarak ortaya çıktı. Biz de bu süreçte KOBİ’lere destek olmak amacıyla ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’nin lansmanını yaptık ve büyük ilgi gördü, 30 bine yakın KOBİ’miz başvuruda bulundu.

Pandemi süreciyle dijitalleşme hızla birçok şirketin hayatına girdi. Dijital Köprü’nün bu yeni döneme adaptasyonu kapsamında yenilikler oldu mu?

Bugüne geldiğimizde projenin başlangıcından çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Günümüz şartlarında iş yapış şeklimiz 2-3 ay

gibi kısa bir süre içinde büyük bir değişme uğradı. Dijitalleşme artık çok daha farklı bir yere oturdu. Daha önce çok az şirketin içselleştirdiği bu terminoloji, artık bir zorunluluk haline geldi ve şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için dijital dönüşümü içselleştirmenin gerekliliğini bize kanıtladı.

Biz de Dijital Köprü’de öncelikle şirketlerin dijitalleşme yolunda önündeki engelleri ortadan kaldırmanın yolunu aradık. Mevcutta da var olan ürünlerimize internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşmalarının yanı sıra şubeye gitmeden, müşterimiz olma sürecini atlatarak erişme ve kullanma olanağı sağlıyoruz.

Şöyle ki, Dijital Köprü KOBİ e-Dönüşüm Paketi ürünlerimizi 2022’ye kadar QNB Finansbank’ta hesabı olan müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyorduk. Artık müşterimiz olmayanlara da KOBİ e-Dönüşüm Paketi ürünlerimizi kullanma olanağı veriyoruz. Böylelikle yeni düzene de uyum sağlayarak ‘Dijital Köprü ürünlerini hemen kullanmaya başla, hesabını açmak için temmuz sonuna kadar da vaktin var’ diyoruz.

KOBİ’ler için dijital dönüşüm çözümlerinin ortalama maliyeti nedir?

e-Dönüşüm çözümleri şirketlerin operasyonel verimliliğini artırma, müşterilerine ulaşmada alternatif kanallar açarak kaynak kullanımlarına verimlilik getirmesinden dolayı güzel bir fırsat ve açılım ancak diğer yandan oldukça maliyetli.

Hesabımıza göre, ortalama bir KOBİ’nin dijital dönüşüm için yıllık maliyeti 20 bin TL. Şirket ölçeği küçüklüğünde bu maliyet yıllık 3-4 bin TL’lere gerilerken ölçek büyüdüğünde ortalama 100 bin TL’lere kadar çıkabiliyor. e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi hizmet paketini düşündüğümüzde biz Dijital Köprü ile bu maliyetlerin tümünü karşılıyoruz.

Temmuz ayındaki yeni tebliğ neler getirecek?

Stratejimizi şirketlerin verimliliğini artıran dijital dönüşüm için müşterilerine destek olan, KOBİ’leri geleceğe taşıyan banka konumuna gelmek üzere belirlemiş ve Dijital Köprü’ye ücretsiz e-Dönüşüm paketi ile başlamıştık. 1 Ocak 2020’den itibaren e-Dönüşüm ürünlerini zorunlu olarak kullanan şirket adedi arttı.

Çünkü yeni tebliğlerle kapsam alanı genişledi. e-Dönüşüm’deki asıl büyük değişim ise temmuz ayı itibarıyla gerçekleşecek. Temmuz ayından itibaren 5 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan her şirket, e-Dönüşüm çözümlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak.

KOBİ’lere ne öneriyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz bu koşullarda, e-Dönüşüm ürünleri sayesinde şirket belgelerinin dijital ortama taşınması operasyonel olarak büyük kolaylıkları beraberinde getirdi. e-Dönüşüm’e geçmiş şirketler ‘İyi ki geçmişim’ dedi. Bu bağlamda KOBİ’lere, bu geçiş için son anı beklememelerini öneriyorum. Dijital Köprü KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile zaten bu hizmetleri ücretsiz veriyoruz. Hesap açılması için de temmuz sonuna kadar zaman tanıyoruz.

Dolayısıyla e-Dönüşüm ürünlerini kullanmanın getireceği maliyet tasarrufunu son dakikayı beklenmektense ilk günden elde etmek onların yararına olacak. Ayrıca Dijital Köprü’de herhangi bir taahhüt, şart, koşul olmadığından dolayı hizmetleri denemek de ücretsiz.

e-Dönüşüm, serbest meslek sahiplerinin (SMM) hayatına da e-SMM ile giriyor. e-SMM nedir?

e-SMM, serbest meslek çalışanlarının matbu olarak düzenledikleri

makbuzun elektronik hali. Matbu makbuz ile aynı kanuni özelliklere sahip. Bu ürün yeni bir ürün değil. 1 Ocak 2018’den bu yana kullanılıyor. Ancak şimdiye kadar kullanım için zorunluluk yoktu. GİB’in 19 Ekim 2019’da yayımladığı tebliğ kapsamına vergiden muaf olmayan serbest meslek sahipleri giriyor.

Doktor, avukat, mimar, diş doktoru, veteriner, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. meslek gruplarının 1 Haziran’a kadar e-SMM’ye geçmeleri zorunlu.

e-SMM, ne gibi olanaklar ve kolaylıklar sağlıyor?

Makbuzların kâğıttan dijitale taşınmasıyla veri kaybının önüne geçmenin ve baskı, arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan kaldırmanın yanında GİB’in çerçevelediği kurallar sayesinde oluşabilecek hataları en aza indirerek işlemlerin daha hızlı ve güvenilir gerçekleşmesini sağlıyor.

e-SMM ile serbest meslek sahipleri, alıcılarına makbuzları e-posta veya SMS olarak yollayabilecekleri gibi, alıcılarının talep etmesi halinde basılı olarak da teslim edebiliyor ancak makbuzun basılı olarak saklanması gibi bir zorunluluğu yok.

QNB eFinans zaman içinde nasıl bir gelişim ve ilerleme gösterdi?

QNB eFinans, sektörde bir banka iştiraki olan tek fintech. Kuruluştan bugüne; destek hizmetleri, altyapı çalışmaları ve hizmet ağına ciddi yatırımlarda bulunduk. Bunun sonucunda QNB eFinans’ın finansal hizmetler ve şirketler dünyasını uçtan uca entegre eden özel çözümleri, sektörde bir ilki temsil etti.

Sunmuş olduğu finansal çözümlerle ticarete katkı sağlayarak, şirketler dünyasındaki birçok maliyeti ortadan kaldırdı. Bu başarılarımızın önemli bir parçasını oluşturan KOBİ’lerimize de son dönemde ciddi destek sağladık. Sektöre kazandırılmış olan yeni çözümler bizim için en büyük gelişim ve ilerleme göstergeleri.

Yeni tebliğ ve düzenlemelerin ardından talep ve ilgi nasıl?

GİB’in yayınladığı tebliğler kapsamında belirlenen mükellefler, e-Dönüşüm ürünlerini talep eden büyük bir çoğunluğu temsil ediyor. Bunun yanında QNB eFinans olarak kendi talep kitlemizi yarattık. Öyle ki; hizmetlerimizin yarattığı büyük farklar, e-Dönüşüm uygulamalarına gönüllü geçişi arttırdı denebilir.

Elbette sektörün hareketlilik kazandığı tebliğ geçiş dönemlerinde, e-Dönüşüm ürünlerine talep yoğunlaşıyor. Biz de müşterilerimizi süreç boyunca yalnız bırakmadan, dijitalleşme yolunda destekliyoruz.

E-SMM’YE GEÇİŞTE QNB FİNANSBANK’LI OLMANIN AVANTAJLARI NELER?

KONTÖR SINIRLAMASI YOK

Yaptığımız araştırmaya göre, ülkemizde hâlihazırda 200 binin üzerinde e-SMM mükellefi var. QNB Finansbank olarak bu büyük gruba e-SMM’yi 2022’ye kadar hiçbir kontör sınırlaması olmadan, ücretsiz olarak sunacağız.

İnternet sitemiz, çağrı merkezi ve şubelerimizden başvuruda bulunan serbest meslek sahiplerinin QNB Finansbank müşterisi olması gerekmiyor. e-SMM’yi bankamız müşterisi olmayanlar da üç ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Bankamızda hesap açarlarsa bu üründen 2022’ye kadar ücretsiz olarak faydalanacaklar.

KOLAY BAŞVURU SÜRECİ

Serbest meslek sahiplerinin e-SMM’ye geçerek makbuzlarını bu sistem aracılığıyla üretmeleri için tek yapmaları gereken QNB Finansbank internet sitesi, çağrı merkezi ya da şubelerimiz aracılığıyla başvuruda bulunmaları ve e-İmza ya da mali mühürlerini bulundurmaları.

Dijital Köprü’de e-Dönüşüm ürünlerini iştirakimiz QNB eFinans aracılığıyla sunuyoruz. Müşterilere QNB eFinans tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile qnbefinans.com’da yer alan portal üzerinden ürüne kolaylıkla aktivasyon sağlanıyor. Aktivasyon sağlandıktan sonra QNB eFinans’ın mobil uygulamasıyla akıllı telefonlardan da makbuz kesilebiliyor.

“DİJİTAL KÖPRÜ PORTAL BANKACILIĞA SINIF ATLATACAK”

TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN TEK ŞİFRE

Dijital Köprü’deki ürünleri farklı hizmet sağlayıcıları ile müşterilerimizle buluşturduğumuzdan dolayı her bir hizmet için farklı bir kullanıcı adı ve şifreye gereksinim vardı. Yeni altyapı geliştirmelerimizle hepsini tek bir şifreye indirdik.

Dijital Köprü’nün hizmetlerinden faydalanmaya başlayan müşterilerimize, tek bir şifreyle tüm çözümlere ulaşma kolaylığı sağlayan Dijital Köprü Portal sayesinde büyük kolaylık sunuyoruz. Hâlihazırda bankacılık işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiren şirket yetkilileri, bu şifreyi Dijital Köprü ürünlerini kullanırken de kullanabiliyor.

KULLANICI TANIMLAMA OLANAĞI

Dijital Köprü Portal’ının bir diğer kullanım kolaylığı da farklı yetkilendirme seviyeleriyle kullanıcı tanımlama özelliği. Örneğin, şirketinizdeki muhasebecinize özel yetkilendirme vererek sadece e-Dönüşüm ve ön muhasebe çözümlerini açıp İK yöneticinize özlük işlemleri uygulamalarını açıyoruz.

Oldukça yalın ve kullanıcı dostu olarak dizayn ettiğimiz Dijital Köprü Portal, bankacılığa sınıf atlatacak bir uygulama diyebiliriz. Her geçen gün daha da geliştirdiğimiz Dijital Köprü ile 2022 yılı itibarıyla en az 100 bin müşteriye dokunmayı hedefliyoruz.