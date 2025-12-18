E-ticaret harcamalarında %47’lik artış

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), kampanyaların etkisiyle her yıl “alışveriş ayı”na dönüşen kasım dönemine ilişkin kredi kartı harcama analizini paylaştı. Dijital platformlarda yoğunlaşan indirimlerin etkisiyle hareketliliğin zirveye ulaştığı bu dönemde, Garanti BBVA kartları ve POS’ları üzerinden yapılan milyonlarca işlem incelenerek hazırlanan çalışma; tüketicilerin alışveriş davranışlarına, e-ticaret hacmindeki büyümeye, kategori bazlı değişimlere, taksit tercihlerine ve şehir kırılımlarına geçen yıla kıyasla kapsamlı bir şekilde ışık tutuyor.

Açıklanan verilere göre, Kasım 2024–Kasım 2025 döneminde e-ticaret harcamaları bir önceki yıla kıyasla %47 oranında artış gösterdi. Toplam harcamalar içinde e-ticaretin payı %32 seviyesinde sabit kalırken, işlem hacmindeki ivme dikkat çekti. Kampanya dönemlerinin etkisiyle 11 Kasım ve 28 Kasım günlerinde işlem adedi 1,2 milyonun üzerine çıkarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

E-ticarette yıllık bazda en büyük artış restoran kategorisinde gerçekleşti. Restoran harcamaları geçen yıla göre %78,4 artarak listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoriyi %48,3 artışla konaklama, %48 artışla havayolları, %46,1 artışla market ve pazaryeri, %42 artışla araç kiralama/servis sektörü izledi. Kasım ayındaki kampanya dönemlerinin özellikle yemek, seyahat ve günlük ihtiyaç kategorilerinde belirgin bir talep yarattığı görülüyor.

Taksitli alışverişlerde de güçlü bir eğilim dikkat çekiyor. Kasım ayı boyunca Garanti BBVA kartlarıyla gerçekleştirilen e-ticaret harcamalarının %54’ü peşin, %46’sı taksitli olarak yapıldı. Taksitli harcamalar bir önceki yıla göre %47 oranında artarak toplam e-ticaret hacminin neredeyse yarısına ulaştı. Taksitli işlemlerde en yüksek artış havayolları sektöründe yaşandı; bu alanda taksitli harcamalar %59,2 yükseldi. Giyim ve aksesuar kategorisinde artış %51,9, market ve pazaryerinde %42,8, araç kiralama ve servis kategorisinde ise %42,4 oldu. Mobilya ve dekorasyon kategorisinde %40 artış gerçekleşti.

Cinsiyete göre harcama artışları incelendiğinde, kadın ve erkek tüketicilerin e-ticaret harcamalarında birbirine oldukça yakın bir büyüme sergilediği görülüyor. Kadın tüketicilerin harcamaları yıllık bazda %46,5 artarken, erkek tüketicilerde artış %46,2 olarak gerçekleşti. Kadınların en yüksek artışı restoran harcamalarında (%84,9) yaptığı, havayolları (%48,3) ve market/pazaryeri (%45,1) kategorilerinin de öne çıktığı görüldü. Erkek tüketicilerde ise restoran kategorisi %73,8 artışla ilk sırada yer alırken, konaklama (%48,4) ve havayolları (%47,1) onu takip etti.

Kasım ayı boyunca e-ticaret hacmini en fazla artıran şehir ise açık ara İzmir oldu. İzmir’de e-ticaret harcamaları geçen yıla göre %112,4 artarak diğer tüm büyükşehirleri geride bıraktı. İzmir’in ardından Bursa (%64,6), Ankara (%61,8), Antalya (%53,9) ve İstanbul (%41,9) sıralandı. Bu sonuç, özellikle İzmir ve Bursa gibi şehirlerde e-ticaret adaptasyonunun daha hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Kasım 2025 verileri tüketicilerin kampanya dönemlerini güçlü biçimde sahiplendiğini; restoran, havayolları ve pazaryeri gibi kategorilerde talebin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra taksit seçeneği, tüketicilerin ödeme tercihlerini şekillendiren ve alışveriş hacmini destekleyen önemli bir kolaylaştırıcı unsur olarak öne çıkıyor.

